CHP’den skandal provokasyon çağrısı!

CHP, ADD ve Ankara Barosu çağrısıyla 100'ü aşkın STK ve sendika, bugün TBMM önünde başkanlık sistemini de içeren anayasa teklifini provoke etmek için bir araya gelecek.
Yeni Anayasa düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
Görüşmeler öncesi Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Barosu'nun çağrısıyla siyasi parti, STK ve sendikaların da katılacağı bir eylem düzenleniyor. CHP'nin de katılım çağrısı yaptığı eylem saat 13.00'de TBMM Dikmen kapısında başlayacak.
İşte o skandal çağrıya destek veren sitenin görseli: