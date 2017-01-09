CHP’den skandal provokasyon çağrısı!

Daha önce skandal açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından parti üyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği mensupları Yeni Anayasa görüşmeleri için provokasyon çağrısında bulundu.

CHP’den skandal provokasyon çağrısı!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:22
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CHP, ADD ve Ankara Barosu çağrısıyla 100'ü aşkın STK ve sendika, bugün TBMM önünde başkanlık sistemini de içeren anayasa teklifini provoke etmek için bir araya gelecek.

Yeni Anayasa düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Görüşmeler öncesi Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Barosu'nun çağrısıyla siyasi parti, STK ve sendikaların da katılacağı bir eylem düzenleniyor. CHP'nin de katılım çağrısı yaptığı eylem saat 13.00'de TBMM Dikmen kapısında başlayacak.

 

İşte o skandal çağrıya destek veren sitenin görseli:

 

 
EtiketlerYENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİTBMMCHPADDATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
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