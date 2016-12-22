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CHP'den skandal İdlib açıklaması

TBMM'de açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, DEAŞ'in İdlib'e yığınak yaptığını açıkladı. Skandal ifadelere imza atan CHP'li vekil ve zihniyeti yine katil Esed'in safında olduğunu belli etti.

CHP'den skandal İdlib açıklaması
Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:09
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Sınır güvenliğini artırması için hükümete sözde uyarılarda bulunan Altay Msülümanalara kin kustu.

Esed'în sözcüsü olan HP'li vekil Suriye yönetimine karşı mezhepçi saldırgan tutumu terketmesi önerisinde bulundu.

CHP'li vekil skandal iftiralarına devam ederek, herkesin gözleri önünde çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan ve katil rejim ile İran destekli şii teröristler tarafından yurdun edilen sivil halka ''DAEŞ'li terörist'' ifadelerini kullandı. 

İDLİB'E TAHLİYE...

Halep'te tahliye bölgesinde bulunan AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, şu anda kuşatma altındaki doğu Halep'ten çıkacak 15 otobüs ve 700 araçlık konvoyun hazırlıkları yapılıyor. Tahliyenin son aşamasında Halep'in doğusundan çıkan 700 şahsi araç ve 20 otobüs Raşidin'e ulaşmıştı. Bunun karşılığında İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Keferya beldelerinden hareket eden 4 otobüslük konvoy rejim bölgelerine gitmişti. Net bilgiye göre şu ana kadar doğu Halep'ten 40 bin civarında sivil ve muhalif savaşçı tahliye edildi. Bunların çoğu İdlib'e getirildi.

Türkiye İdlib'de çadır kentler kurdu ve yardımlar götürmeye devam ediyor.

 
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