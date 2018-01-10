CHP'den skandal Erdoğan açıklaması
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan haddini iyice aştı. Tezcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin" dedi.10 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yine haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin" dedi.
Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.
CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan HDP'nin bir kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.
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Mirza24 dk önce sen kimsin ki hangi vasıfla bunu soylüyorsun i..... Millet25 dk önce Bu tür bir açıklamayı ancak bir fetöcü ahmak yapar .İncelenmeli mutlaka fetö iltisakı ortaya çıkacaktır Antalya35 dk önce Tezcan dişlerini gösterdi ama ı.......maz .? Kocasolak37 dk önce Tabi meclise grtir oylayalım, sonrada k.k. nın yurdışına çıkışını oyluyalım, demoraside oy belirler. Yoksa sen kendini diktatörmüsün. Mustafa 37 dk önce Ana hıyanet partisi, içlerinde güzellik, insanlık namına hiçbir şey kalmamış, bunlar Müslüman bir ülkede haddi aştıkları için Allah c. c.tarafından mahrum bırakılmış azgın bir topluluk. Ebu Harun 42 dk önce Sana da konuşma yasağı getirilsin... Çünkü konuştukça batıyorsun.... Vesselam Din Devlet Ayrılmaz45 dk önce Allah size fırsat vermesin. Siz büyük zalimsiniz. Kininizle geberin. Adamı buzz rezidance yaparım46 dk önce Adiiiiii....Alçakkk...Cahillll... hızır öksüzoğlu49 dk önce tam bir gerizekalı. ne yapacaklarını iyice şaşırdılar Yavuz Selim 49 dk önce Hayret.. bir Diktatöre nasıl yurtdışı yasağı getirilebilinir?Bu CHP ne söylediğini bile bilmiyor anlaşılan.