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CHP'den skandal Erdoğan açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan haddini iyice aştı. Tezcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
CHP'den skandal Erdoğan açıklaması

Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yine haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin" dedi.

Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.

CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan HDP'nin bir kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
  1. Bülent Tezcan
  2. CHP
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • MirzaMirza24 dk önce
    sen kimsin ki hangi vasıfla bunu soylüyorsun i.....
  • MilletMillet25 dk önce
    Bu tür bir açıklamayı ancak bir fetöcü ahmak yapar .İncelenmeli mutlaka fetö iltisakı ortaya çıkacaktır
  • AntalyaAntalya35 dk önce
    Tezcan dişlerini gösterdi ama ı.......maz .?
  • KocasolakKocasolak37 dk önce
    Tabi meclise grtir oylayalım, sonrada k.k. nın yurdışına çıkışını oyluyalım, demoraside oy belirler. Yoksa sen kendini diktatörmüsün.
  • Mustafa Mustafa 37 dk önce
    Ana hıyanet partisi, içlerinde güzellik, insanlık namına hiçbir şey kalmamış, bunlar Müslüman bir ülkede haddi aştıkları için Allah c. c.tarafından mahrum bırakılmış azgın bir topluluk.
  • Ebu Harun Ebu Harun 42 dk önce
    Sana da konuşma yasağı getirilsin... Çünkü konuştukça batıyorsun.... Vesselam
  • Din Devlet AyrılmazDin Devlet Ayrılmaz45 dk önce
    Allah size fırsat vermesin. Siz büyük zalimsiniz. Kininizle geberin.
  • Adamı buzz rezidance yaparımAdamı buzz rezidance yaparım46 dk önce
    Adiiiiii....Alçakkk...Cahillll...
  • hızır öksüzoğluhızır öksüzoğlu49 dk önce
    tam bir gerizekalı. ne yapacaklarını iyice şaşırdılar
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 49 dk önce
    Hayret.. bir Diktatöre nasıl yurtdışı yasağı getirilebilinir?Bu CHP ne söylediğini bile bilmiyor anlaşılan.
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