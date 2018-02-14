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CHP'den skandal Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MİT TIR’ları kumpası davasında hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu’na yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:06
CHP'den skandal Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MİT TIR’ları kumpası davasında hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu’na yönelik skandal açıklamalarda bulunarak, Berberoğlu'nun hükümle birlikte tahliye edilmemesinin "adaleti tecelli ettirmediğini; yaşanan mağduriyetin artarak devamına sebebiyet verdiğini" söyledi.

Erkek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 21. yüzyılda yeni bir "Dreyfus Davası" ile karşı karşı olunduğunu; Berberoğlu'nun, hakkında somut, kesin ve inandırıcı bir delil olmadan 9 aydır cezaevinde bulunduğunu öne sürdü.

Yargılama tamamlandığında Enis Berberoğlu'nun beraat edeceğine inançlarının tam olduğunu belirten Erkek, "Üst mahkemenin dün verdiği kararla, casusluk iddiası çökmüştür." dedi.

Can Dündar ve Erdem Gül'e daha önce verilen cezanın Enis Berberoğlu'na dün verildiğini dile getiren Erkek, "Yani gazeteciler, gizli kalması gereken bilgileri açıkladıkları iddiasıyla ceza almışlardır. Peki, bu durumda Enis Berberoğlu neden hala tutukludur? Kendisinin, CHP milletvekili olduğu için tutuklu kaldığını, asıl amacın demokrasiyi ve adaleti savunan en büyük güç CHP'yi yıpratmak olduğunu biz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı. Erkek, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül kararı günışığı gibi ortadayken, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun yaklaşık 6 ay önce Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun halen karara bağlanmamış olması da düşündürücüdür. Dün verilen karardan sonra, Anayasa Mahkemesinin ivedi olarak milletvekilimizin haklı başvurusunu incelemesi, yaşanan ağır hak ihlaline dur demesi hukuken de vicdanen de zorunluluktur. 5 yıl 10 ay ceza alan, üstelik ağır ve haksız bir tutuklulukta 9. ayına giren milletvekilimizin hükümle birlikte tahliye edilmemesi adaleti tecelli ettirmemiş, yaşanan mağduriyetin artarak devamına sebebiyet vermiştir."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:06
  1. muharrem erkek
  2. Can Dündar
  3. enis berberoğlu
  4. Erdem Gül

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