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CHP'den skandal 15 Temmuz kararı

CHP, TBMM'deki programda değişiklik yapılmasının ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:05
CHP'den skandal 15 Temmuz kararı

TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapılması ve protokol konuşmalarının programdan çıkarılması sonrası CHP meclisye yer almamam kararı aldı.

BAŞBAKAN: GÜNDE 5 DEFA KARAR DEĞİŞTİRİYORLAR

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin kararı için "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar."  ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:05
  1. chp
  2. 15 Temmuz
  • Yakup sevgiler Yakup sevgiler 8 dk önce
    Miti eleştirmek CHP ye mi kalkış önce kendilerini bi kendilerini eleştirsinler bu milletin salak yerine koymayı bırakın artık kocum hala anlamdınız sanırım kaset olayını
  • behnantanerbehnantaner15 dk önce
    chpliler çatır çatır sorular sorup miti eleştiriyorlardı. bunlara kulak tıkayan bir hükümete söyleyecek çok şey var. buradaki skandal chpnin değil, hükümetin kararıdır.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Çokİsabet Olmuş. Zaten , Size, Gerek Yok.
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