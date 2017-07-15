CHP'den skandal 15 Temmuz kararı
CHP, TBMM'deki programda değişiklik yapılmasının ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:05
TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapılması ve protokol konuşmalarının programdan çıkarılması sonrası CHP meclisye yer almamam kararı aldı.
BAŞBAKAN: GÜNDE 5 DEFA KARAR DEĞİŞTİRİYORLAR
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin kararı için "CHP'nin kendi kararı, ne diyelim. Günde 5 defa karar değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.