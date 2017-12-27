Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

Afrika'nın en stratejik bölgesinde yer alan Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesi, CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:25
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan Cumhurbaşkanı'ndan talebi sonrası Sevakin Adası Türkiye'ye tahsis edildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Sevakin'in imarını gerçekleştirecek olan Türkiye, Afrika'nın en stratejik bölgesinde yer edinmiş oldu.

Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Türkiye'nin bu adımının yanlış olduğunu savunan Özel, Sudan'daki adayı alana kadar ülkenin başka sorunlarının olduğunu söyledi.

SEVAKİN ADASI'NIN ÖNEMİ

Sevakin Adası, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası, Sudan topraklarının bir parçası oldu.

Kızıldeniz’in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası 3 bin yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu.

MEKKE'YE GİTMEK İÇİN HAC KAPISI OLDU

Sevakin Adası'nda 3. Ramses milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrikan’ın Kızıldeniz’e açılan ticaret limanı olan Sevakin yine Afrikalı Müslümanların Mekke’ye gitmek için hac kapısı oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altındayken doğrudan İstanbul’dan yönetilen bu adada, Araplar, Afrikalılar, Türkler ve Hintliler gibi çok milletten insan yaşıyordu. Burada farklı milletlerden insanların aralarında yaptıkları evliliklerle çok zengin bir kültür oluştu.

Sevakin geliştikçe Sudan sahillerine zenginlik getirdi. Sevakin’de binalar taşlaşmış mercanlardan inşa edilmiş. Binaların duvarları işlenmiş ağaç ve taşlarla süslenmişti. Sevakin, 19.yüzyılda Doğu Afrika’dan getirilen kölelerin başka ülkelere gönderilmek üzere toplandığı bir ada haline gelmişti. Köle ticareti ortadan kalkmaya başladığı zaman önemini kaybetmeye başladı.

DEPREMDEN SONRA HARABEYE DÖNDÜ

1918’deki büyük depremden sonra Sevakin harabeye döndü. Adanın sığ suları ve mercan yapısı sebebiyle ve 20. yüzyılda Sudan limanının inşasıyla ticari önemini kaybetti ve hayalet bir şehre döndü. Bir zamanların mercan şehri olan Sevakin şimdi eski kalıntılarıyla bir turizm sanayine dönüştü.

Sevakin hala Hac için kullanılan bir liman olarak hizmet vermeye devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:25
  1. CHP
  2. Türkiye
  3. Sevakin Adası
  4. Afrika
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Sudan
  • ihsanihsan23 dk önce
    bu chp tam vatan haini
  • Sahin MustafaSahin Mustafa48 dk önce
    Chp böyle stratejik konulardan anlarmiydi.peh peh peh.heyyyy siz gidin eşşek heykeli dikin.en iyi anladiginiz sey bu.
  • SeyfullahSeyfullah51 dk önce
    Yunan ada zapt etmedi senin kafanda olan solak ataların yunana peşkeş çekti.Önce öğren sonra yaz.
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Zihniyeti bozuk  her şeye ....liyorlar ....
  • varanvaran1 sa önce
    bu chpyi kapatandan ALLAH cc razı olsun.bunları atıcanhapise azılılarınıda idam edicen pkk dan tehlikeli bunlar
  • YorumYorum1 sa önce
    İslamiyet ve ülkemizin yıldızının parladıdığı nı hazmedemeyen zihniyete taraftar olanlara yazıklar olsun.
  • AtaAta1 sa önce
    Bu CHP zihniyetini Türkiye cumhuriyetinden çıkartın / yabancı pasaportu verin ne bu ya ona karşı buna karşı yabancı sütatü verilsin
  • İsmail İsmail 1 sa önce
    ....nerden anlasın bu adanın önemini. Abdninaçtığıaskeri üslerlere tek bir lafiniz yok.Nereninmahlukatisiniz siz anlamadık. Selam ve selam
  • MustafaMustafa1 sa önce
    AK PARTİ KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN.BU KAFAYLAİKTİDAR OLAMAZSINIZ MUHAFALETE DEVAMMMM.
  • Yörükoğlu Yörükoğlu 1 sa önce
    Yunanlıların zaptettiği adaları da bir zahmet haber yapın

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
  1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
  2. Doğu Guta kan ağlıyor
  3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
  4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
  5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
  6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
  7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
  8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
  9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
  10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
  11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
  12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
  13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
  14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
  15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
  16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
  17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
  18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
  19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
  20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...