CHP'den şaşırtmayan ziyaret!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Af Örgütü üyeleri Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İdil Eser, Veli Acu ve Günal Kurşun ile görüşüp dertlerini dinledi.

YABANCILARLA GÖRÜŞMEYE İZİN YOK

Büyükada'da yapılan operasyonda yakalanan Almanya vatandaşı Peter Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi ile de görüşmek isteyen CHP heyetine izin verilmedi.