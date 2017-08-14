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CHP'den şaşırtmayan ziyaret!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Af Örgütü üyelerini ziyaret etti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:49
CHP'den şaşırtmayan ziyaret!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Af Örgütü üyeleri Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İdil Eser, Veli Acu ve Günal Kurşun ile görüşüp dertlerini dinledi.

YABANCILARLA GÖRÜŞMEYE İZİN YOK

Büyükada'da yapılan operasyonda yakalanan Almanya vatandaşı Peter Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi ile de görüşmek isteyen CHP heyetine izin verilmedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:49
  1. chp
  2. Ajan
  3. büyükada
  4. veli ağbaba
  • ahmet öztürkahmet öztürk34 dk önce
    Bunların amacı ziyaret değil,içerden kaos planlarını almak için gidilen bir ziyaret,yakında çannakkaledeki eylemler için hazırlık,bizim bu devlet asla adam olmaz sen niçin hainlere görüşme izni veriyorsun,sadece birinci derece aile yakınları görüşebilir uygulaması varken
  • Ali yildirimAli yildirim43 dk önce
    Arkadaş iç ve dış düşmanları bu kadar savunup ziyaret ediyorsa kusura bakmayin ama buna oy veren chp lilerde en az onlar kadar vatan hainleridir. Millet olarak Atatürkculuk numarasinida yemiyoruz artik.
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    Alçaklık ve hainlik chp nin genlerinde var. Teröristlere destek çıkmak chp lilerin uzmanlık alanıdır.
  • TuranTuran1 sa önce
    Chp zihniyetinden ne beklenir kivatan haini kim varsa chp nin dostu baş hain KKmv onun kuyruğuAllah belanızı versin inşallah chp nin hdp nin teröristler sadece dağda değil meclistebirde üstüne maaş alıyor zehir zıkkım olsunvatan haini itler
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