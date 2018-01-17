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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan Afrin'le ilgili şantaj gibi açıklama geldi

Türkiye’nin, sınırındaki terör batağını kurutmak için Afrin’e planladığı operasyonu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “İçeride olaylar patlayabilir.” dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan Afrin'le ilgili şantaj gibi açıklama geldi

Güneş'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınırında oluşturulacak terör koridorunu engellemek için Afrin’e düzenlemeyi planladığı operasyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım.” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • VeliVeli49 dk önce
    Bu adam tam bir abd ajanı olmuş ırakta ...bu adam ajan pravatör dür..
  • Ali DENİZZAli DENİZZ49 dk önce
    Ne yapalım yani çapulcu teröristlerden korkup boyun mu eğelim. Verecek bir canımız var onu da sahibi ne zaman dilerse o zaman alır. Ölümüne vatanımızı savunacağız. Siz de korkudan üzerinizi ıslatın. Bi ölürsek Şehitlik makamını kalırsak onurlu yaşamayı hak edeceğiz. YA SİZ?
  • BAL-KESBAL-KES49 dk önce
    .....BU ADAMI İZLİYORUM , YAHU BU ADAMIN ÜSLUBU YOK BİLGİSİ KIT VATANSEVERLİĞİ TARTIŞILIR GARİP BİR UMACI , SANKİ ÖZEL YETİŞTİRİLİP DEVLETİN İÇİNE SOKULMUŞ , İLGİNÇ BİRİ
  • CEBRAİLCEBRAİL1 sa önce
    KEŞKE SENİ DEAŞ İN ELİNDEN KURTARIRKENDE BİRKEZ DAHA DÜŞÜNSEYDİK...
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Heee alttan aba gösteriyorsun yani!Nerden bildin?Desteklediğinizden, onlarla beraber olduğunuzdan olabilir mi? Göz zevkinimi de bozdun o tipinle zaten!!!
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Herif resmen kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor. Merak etme mezhepçi partinin militan vekili siz rahat durur, herhangi bir kalkışma hareketi yapmazsanız bir olay çıkmaz!
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