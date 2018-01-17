CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan Afrin'le ilgili şantaj gibi açıklama geldi

Güneş'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınırında oluşturulacak terör koridorunu engellemek için Afrin’e düzenlemeyi planladığı operasyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım.” diye konuştu.