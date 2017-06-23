İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den şaka gibi açıklama: Demirtaş silaha karşı olduğunu söyledi

CHP'li vekil, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın barış çığlığının duyulmadığını söyledi.

23 Haziran 2017 Cuma 12:14
CHP'den şaka gibi açıklama: Demirtaş silaha karşı olduğunu söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

Tutuklamanın yanlış olduğunu belirten CHP'li vekil, Türkiye'de oluşan kaos nedeniyle Selahattin Demirtaş'ın barış çığlığının duyulmadığını ifade etti.

"SİLAHA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tuncay Özkan, şunları söyledi: "Demirtaş söyleyeceğini söyledi zaten, birlikte yaşamanın koşullarını anlattı, silaha karşı olduğunu söyledi. Tüm bunlar Türkiye’nin özlediği şeyler ama Türkiye’de öyle bir kaos öyle bir gürültü yaratılıyor ki onun oradan söylediği barış çığlığı kaybolup gidiyor.

"BU YÜRÜYŞ O ÇIĞLIĞIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ ŞEKLİ"

Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli. Başka bir şey değil yani. Özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Genel Başkan her yerde aynı şeyi söylüyor, özgürlük için adalet barış için adalet."

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:14
  1. Selahattin Demirtaş
  2. HDP
  3. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP
  • BetoBeto1 sa önce
    Lan siz kimi enayi yerine koyuyorsunuz be..o Demirtas pisligi BARIS derse onun tercümesi daha cok KAN AKITMAK demektir..CHP parti degil cehepe oldu bir pkk sevicisi "Örgüt".Serefsizler..birgünde sehitlerimiz icin yürüyün sene..yürüyemezsiniz cünkü birilerin itlerisiniz..yani vatan hainlerisinizNOKTA
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Hadi ordan kuyruksuz it milletin aklıyla dalga geçiyorsun hala daha, sen ondan geri kalır ne yanın var ki eşkıya...Yazık ki bu millet sana vekillik vermiş. Boğazına dursun,kursağında patlasın bu milletin hakkı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
  1. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
  2. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
  3. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
  4. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
  5. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
  6. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
  7. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
  8. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
  9. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
  10. Balyozlu işkence! Vura vura..
  11. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
  12. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
  13. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
  14. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
  15. Fabri'ye talip çıktı
  16. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
  17. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
  18. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
  19. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
  20. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki sivillere..
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''