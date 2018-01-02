CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yerlerden talimat gelmiş gibi davranarak Amerika'da görülen Reza Zarrab davasından birkaç gün önce partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını göstererek Erdoğan ve yakın çevresine iftiralar atmıştı.

ORTAK HEDEF TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddialarını kanıtlayamamasından kısa bir süre sonra Amerika'daki Reza Zarrab davası başlamıştı.

Türkiye aleyhinde işleyen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Ümitsiz açıklamalar yapan Aksünger, "Türkiye'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız." ifadelerini kullandı.