CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik operasyonun bir parçası olan Reza Zarrab davasıyla ilgili CHP'den rezalet bir açıklama geldi.02 Ocak 2018 Salı 15:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yerlerden talimat gelmiş gibi davranarak Amerika'da görülen Reza Zarrab davasından birkaç gün önce partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını göstererek Erdoğan ve yakın çevresine iftiralar atmıştı.
ORTAK HEDEF TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddialarını kanıtlayamamasından kısa bir süre sonra Amerika'daki Reza Zarrab davası başlamıştı.
Türkiye aleyhinde işleyen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"
Ümitsiz açıklamalar yapan Aksünger, "Türkiye'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız." ifadelerini kullandı.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ömer genc31 dk önce Kına almayi unutma.. timur39 dk önce Nereye dolar aktariyordun da bu kadar gerildin Hasan41 dk önce NEDEN ODEMEK ZORUNDAYMISIZ Şefik46 dk önce sana diyor yücel.10 milyar doları 80 milyona bölüp payına düşeni tike tike ödemek zorundaymışsın Kocasolak48 dk önce Bunlar sadece haindeğil, bunlar kanıbozuklar.Milletten nasıl oy alabiliyorlar? İlk seçimde barajın altına inmeleri gerekir. Selam50 dk önce O parayı ödemek zorunda olduğumuzu sizde biliyorsunuz ancak parayı halk ödeyecek rüşvetciler bakanlar veyaçocukları değilsebep olanlar yiyecek ekmeğe muhtaç olurlar inşallah Kanuni54 dk önce Doları aktaracaklar düşünsün. Ben emekli maaşıma yapılacak TL zammını bekliyorum. Heh heh heeeeee!. Muhsin55 dk önce ADİ HERİFE BAK, PARA CEZASINDAN DA BAHSEDİYOR. FETÖCÜLERDEN BİLGİ ALMIŞ SANIRIM. DEMEK OLUYOR Kİ BU MAHKEME TİYATROLARININ SONUCUNU HALKBANKA PARA CEZASIYLA KAPATACAKLAR. TÜRKİYE HIZLI ADIMLAR ATIP amerikayı KÖŞEYE SIKIŞTIRMALI. İNCİRLİKTEN ÇIKARMAK VE NATODAN ÇIKMAKLA TEHDİT ETMELİ. Sadi56 dk önce herşeyi atıncehapenin üstüne.sanki zarrap hainine cehape verdi plaketi.sanki çağlayan,güler ve de bağış cehapeli.birazdan koyunlar başlar melemeye koçe56 dk önce Hacı sen öde biz millet vekilinizin telefon borcundan düşerük