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CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız

Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik operasyonun bir parçası olan Reza Zarrab davasıyla ilgili CHP'den rezalet bir açıklama geldi.

02 Ocak 2018 Salı 15:05
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yerlerden talimat gelmiş gibi davranarak Amerika'da görülen Reza Zarrab davasından birkaç gün önce partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını göstererek Erdoğan ve yakın çevresine iftiralar atmıştı.

ORTAK HEDEF TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddialarını kanıtlayamamasından kısa bir süre sonra Amerika'daki Reza Zarrab davası başlamıştı.

Türkiye aleyhinde işleyen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Ümitsiz açıklamalar yapan Aksünger, "Türkiye'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer gencÖmer genc31 dk önce
    Kına almayi unutma..
  • timurtimur39 dk önce
    Nereye dolar aktariyordun da bu kadar gerildin
  • HasanHasan41 dk önce
    NEDEN ODEMEK ZORUNDAYMISIZ
  • ŞefikŞefik46 dk önce
    sana diyor yücel.10 milyar doları 80 milyona bölüp payına düşeni tike tike ödemek zorundaymışsın
  • KocasolakKocasolak48 dk önce
    Bunlar sadece haindeğil, bunlar kanıbozuklar.Milletten nasıl oy alabiliyorlar? İlk seçimde barajın altına inmeleri gerekir.
  • SelamSelam50 dk önce
    O parayı ödemek zorunda olduğumuzu sizde biliyorsunuz ancak parayı halk ödeyecek rüşvetciler bakanlar veyaçocukları değilsebep olanlar yiyecek ekmeğe muhtaç olurlar inşallah
  • KanuniKanuni54 dk önce
    Doları aktaracaklar düşünsün. Ben emekli maaşıma yapılacak TL zammını bekliyorum. Heh heh heeeeee!.
  • MuhsinMuhsin55 dk önce
    ADİ HERİFE BAK, PARA CEZASINDAN DA BAHSEDİYOR. FETÖCÜLERDEN BİLGİ ALMIŞ SANIRIM. DEMEK OLUYOR Kİ BU MAHKEME TİYATROLARININ SONUCUNU HALKBANKA PARA CEZASIYLA KAPATACAKLAR. TÜRKİYE HIZLI ADIMLAR ATIP amerikayı KÖŞEYE SIKIŞTIRMALI. İNCİRLİKTEN ÇIKARMAK VE NATODAN ÇIKMAKLA TEHDİT ETMELİ.
  • SadiSadi56 dk önce
    herşeyi atıncehapenin üstüne.sanki zarrap hainine cehape verdi plaketi.sanki çağlayan,güler ve de bağış cehapeli.birazdan koyunlar başlar melemeye
  • koçekoçe56 dk önce
    Hacı sen öde biz millet vekilinizin telefon borcundan düşerük
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