% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

CHP'den müşahitlere öyle bir mesaj atılmış ki!

Referandum sonrası mühürsüz oy itirazı yapan ve YSK'yı hedef gösteren CHP'nin referandumda yaşadığı yenilgiyi kamufle etmek amacıyla böyle bir yola başvurduğu, sandık müşahitlerine gönderdiği mesajların açığa çıkmasıyla deşifre oldu.

CHP'den müşahitlere öyle bir mesaj atılmış ki!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 21:59

Referandum sonrası mühürsüz oy itirazı yapan ve YSK'yı hedef gösteren CHP'nin, YSK'nın kararlarının farkında olduğu, fakat referandumda yaşadığı yenilgiyi kamufle etmek amacıyla ortalığı karıştırdığı gerçeği, sosyal medyada dile getirilen iddiaya göre CHP'nin sandık müşahitlerine gönderdiği mesajların açığa çıkmasıyla deşifre oldu.

"MÜHÜRLENMEMİŞ OY PUSULASI VAR İSE MÜHÜRLEYEREK DEVAM EDİN"

Sandık görevlilerine CHP merkezinden atıldığı gözüken mesajlarda "Oy pusulalarının arkası mühürlenmemiş ise, bu durum tutanağa geçirilmeli ve kalan oy pusulaları mühürlenerek oy kullanmaya devam edilmelidir" şeklinde belirtilmesine rağmen CHP söz konusu duruma da sonradan itiraz etmiş, kullanılan oyların geçersiz sayılması gerektiğini ileri sürmüş ve YSK'yı hedefe koymuştu.

Hatta bazı basın/yayın organları bir adım daha ileriye gitmiş, mühürsüz pusulalara mühürlerinin vurulduğu düşük çözünürlükteki bir videoyu "Topluca 'Evet' basıyorlar" gibi bir yalanla medyaya servis etmişlerdi.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde CHP'nin mühürsüz pusulalardan haberdar olduğu ve müşahitlerini de bu konuda uyardığının açığa çıkması üzerine, yapılan itirazların referandum başarısızlığının üstünü örtme çabası olduğu gerçeği deşifre oldu.

Çok sayıda kullanıcı CHP ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, #Kılıçdaroğluİstifa hashtagi Türkiye gündeminde zirveye kadar yükseldi.

İşte CHP'nin sandık müşahitlerine gönderdiği o kısa mesajlar:

Akşam

 
Etiketlerchp mesajchp mühür pusulachp yskyskmühürsüz pusulareferandum
HABER YORUMLARI
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Nilgun canikoglu

Yuksek Secim Kurumu,madde 98.açık ve nettir YSK başkanı kafasına göre bu maddeyi çiğneyerek,yetkisi yoktur.

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Vatandaş

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır mışseçimlere gölge düşürecekler akılları sıra

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Bahar

Arkadaşlar size bir soru çamura yatmayı en çok kimler sever. Cevap en çok KK ikinci d....z

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Arif

Maalesef bunlar yalnız değil, birde yalancı medyaları var, kurdu kuzu diye pazarlayan.

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Aylin

Hadi ya eminmisiniz hirsiz soylari. Cigeriniz vicdaniniz adamliginiz nerde sizin. Aynaya her bakisinizda ben yalanciyim ben sahekarim insan olamam hayvan zsten madumdur ben kotu birseyim dersiniz olurmu?

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Ahmet

Ahlaksız Kemal

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albayrak

Chp bu vatan hainikandil feto kominis din dusmanlarinin herzamanhileyi iyi becerirlerama tutmaz

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Arif

Bunların pesinden gidenlere ne versen gidiyor,alıcısı var, bu yuzden ömürleri yalan dolan carpıtmayla geciyor.

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Şahinbey

Yazıklar olsun,nasıl siyaset ahlakı Kemal bey.

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FATİH NUR İSTANBULLU

EVET Buitibarsiz...güvenvermeyen....karakter yoksunufetövesiyasi yandaşlarınınigrenç sahtekarliklarinaher günbiryenisidaha ekleniyor.Millet bunlarinsahtekarliklarindan TİKSİNİYOR.

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Yeni Akit
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