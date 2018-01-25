CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "kendime man kafa dedirtmezdim" diye eleştirmişti. İnce'ye yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'den geldi. Bingöl, "Daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor" dedi.

CHP kongrelerinin diğer partilerden farklı olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Bingöl, "Olağan kurultayda, tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" dedi.

"MUHARREM İNCE'NİN 'MANKAFA' ELEŞTİRİLERİ"

Muharrem İnce'nin 'Mankafa' eleştirilerine ilişkin bir soru üzerine Bingöl, "Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var" dedi.