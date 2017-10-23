CHP’den Meral Akşener’in partisine transfer

MHP'den ayrılan muhalif grubun yeni parti kurma hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba günü ismi ve logosu açıklanacak olan Meral Akşener öncülüğündeki yeni partinin kurucuları arasında CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer alacak. Başta 50 civarında olması planlanan partinin Kurucular Kurulu'nun sayısı yükseltildi.

Akşener’in yeni partisinde yer alacak bazı isimler şöyle:

Mevcut milletvekillerinden Ümit Özdağ , Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok, eski milletvekillerinden Koray Aydın, Celal Dağgez,Durmuş Yılmaz, Behiç Çelik, Mustafa Erdem, Aydın Tümer, Suat Çağlayan, Cevher Cevheri, Kazım Ataol, Ayfer Yılmaz, Süleyman Sarıbaş, Vedat Bayram, Yener Yıldırım'ın yanı sıra Balyoz sanıklarından 3,5 yıl cezaevinde yatan “Yörük Ali” olarak tanınan emekli general Ali Aydın, gazeteci Ruhat Mengi, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Taylan Yıldız, Güneydoğu gazisi Hüseyin Özlük, 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Kardak kayalıklarına çıkan SAT komandosu ve Balyoz Sanığı emekli Albay Ali Türkşen, eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz .

CHP’Lİ AYTUN ÇIRAY DA YENİ PARTİDE

Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı ve CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın adı da yeni partinin kurucuları arasında anılıyor. CHP’li Çıray'ın yeni partiye katılması halinde, yeni parti TBMM 'de başlangıçta 5 milletvekiliyle temsil edilecek.

Partinin Salı günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek, aynı gün Genel İdare Kurulu da belirlenecek. Perşembe gün Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanını belirleyecek. Divanın oluşturulmasından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kuruluşuna geçilecek. Partinin il ve ilçe teşkilatlarında büyük ölçüde hazır olduğu ve kuruluş çalışmasının da kısa sürede sonuçlandırılacağı bildirildi.