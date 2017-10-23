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CHP’den Meral Akşener’in partisine transfer

Meral Akşener’in kurduğu yeni partide CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın da yer alacağı iddia edildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:40
CHP’den Meral Akşener’in partisine transfer

MHP'den ayrılan muhalif grubun yeni parti kurma hazırlıkları devam ediyor. Çarşamba günü ismi ve logosu açıklanacak olan Meral Akşener öncülüğündeki yeni partinin kurucuları arasında CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer alacak. Başta 50 civarında olması planlanan partinin Kurucular Kurulu'nun sayısı yükseltildi.

Akşener’in yeni partisinde yer alacak bazı isimler şöyle:

Mevcut milletvekillerinden Ümit Özdağ , Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok, eski milletvekillerinden Koray Aydın, Celal Dağgez,Durmuş Yılmaz, Behiç Çelik, Mustafa Erdem, Aydın Tümer, Suat Çağlayan, Cevher Cevheri, Kazım Ataol, Ayfer Yılmaz, Süleyman Sarıbaş, Vedat Bayram, Yener Yıldırım'ın yanı sıra Balyoz sanıklarından 3,5 yıl cezaevinde yatan “Yörük Ali” olarak tanınan emekli general Ali Aydın, gazeteci Ruhat Mengi, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Taylan Yıldız, Güneydoğu gazisi Hüseyin Özlük, 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Kardak kayalıklarına çıkan SAT komandosu ve Balyoz Sanığı emekli Albay Ali Türkşen, eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz .

CHP’Lİ AYTUN ÇIRAY DA YENİ PARTİDE

Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı ve  CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın adı da yeni partinin kurucuları arasında anılıyor. CHP’li Çıray'ın yeni partiye katılması halinde, yeni parti TBMM 'de başlangıçta 5 milletvekiliyle temsil edilecek.

Partinin Salı günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek, aynı gün Genel İdare Kurulu da belirlenecek. Perşembe gün Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanını belirleyecek. Divanın oluşturulmasından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kuruluşuna geçilecek. Partinin il ve ilçe teşkilatlarında büyük ölçüde hazır olduğu ve kuruluş çalışmasının da kısa sürede sonuçlandırılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:40
  1. Meral Akşener
  2. yeni parti
  3. Aytun Çıray
  • KeMalll..KeMalll..12 sa önce
    Chplidinsizlerinplanliplinçli..şeytanitezgahlarindanbiridir...guyaherkesimdeninsanlarinmerkezidir...algisi...maksatAkparti tabanundansecmendevşirmek...
  • KürşatKürşat21 sa önce
    Körler sağırlar birbirini ağırlar,misali hainler namertler hepsi bir araya geliyorlar.
  • YavuzYavuz21 sa önce
    Akp lierin çogune hale geldik reis napıyoherkezle kavga edıyo piyasa allah bullah iş yapıyoz para alamıyozdiye sorguluyolar cünki kimseyatırım yapmiyo acaba nolucak diye telaş içinde belirsizlik içindeüstelik herseye zam herkesımden ilgi göruyo meral akşenerakp kendıne gelmeli boyle devam ederse çöker akp
  • MM21 sa önce
    Bu memlekette ahmak cok ha feto ha chp ha pkk ha meral aksener ha hdp bunlar hebsi vatan haini iki yuzlu yaratiklar.
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202322 sa önce
    Geçen sene 15 Temmuz öncesi:"15 temmuzdan sonra her şey değişeceeeekk.."" 15 TEMMUZDAN SONRAAAAAAAAAA, BEN BAŞBAKAN OLUCAMMMM" !!!!!!!!Bu sene:"2019 daaaaaa, BENNN BAŞKOMUTAN OLUCAMMM" !!!!!!!!Bizde diyoruz ki: " kim ne derse desin fasa fiso !!!ESAS, ALLAH AZZE VE CELLE NE DERSE, O OLACAKKK" !!!!!!!!!!!!!!!O KADARRRRRRRRRR !!!!!!
  • ihsihs22 sa önce
    Bütün Fetöcüler toplandık, toplandık.....
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