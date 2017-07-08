Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:39
CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı ve yarın İstanbul'da sonlanacak yürüyüş kapsamında, Maltepe'de düzenlecek mitinge sendikalar ve sivil toplum örgütleri davet edildi. 

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine yarın saat 18.00'de, Maltepe Sahil Yolu'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin davet yazısı gönderdi.

Ağbaba, davette, yürüyüşün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de düzenleyeceği mitingle taçlanacağını belirtti.

Yürüyüşün dünyada geniş yankı uyandırdığını ve siyasi tarihe geçecek bir eylem olduğunu ifade eden Ağbaba, davet yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İlk adımımızı attığımız dakikadan itibaren adalet yürüyüşünü tek bir kişi, tek bir grup, tek bir siyasi hareket için değil Türkiye’de adalet isteyen tüm yurttaşlarımız için gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz.

Yargının, tarafsız ve bağımsız hale gelmesi, hukuk ve demokrasinin hakim kılınması, kuvvetler ayrılığının tüm ilkeleriyle uygulanması, OHAL eliyle keyfi uygulamalara son verilmesi tüm Türkiye’nin ortak dileği ve özlemidir. Bu amaçla çıktığımız yolda değişik siyasi görüşteki partilerden, farklı dünya görüşüne sahip sendikalar, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden adalet yürüyüşümüze çok önemli destek sağlanmıştır."

Ağbaba, tüm emekçileri ve sivil toplum örgütlerini mitinge davet etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:39
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. CHP
  4. Kılıçdaroğlu
  5. Ankara
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Kemal Kılıç
  8. Maltepe
  9. Veli Ağbaba
  10. Enis Berberoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!