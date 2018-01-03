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CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için şaşırtan tespit: Olaylar tesadüf değil

İran'daki 'Gezi'yi andıran protesto gösterilerinin tesadüf olmadığını söyleyen CHP'li Yılmaz, İran'daki olaylarla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 00:03
CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için şaşırtan tespit: Olaylar tesadüf değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İran'daki 'Gezi kalkışması'nı andıran protesto gösterilerine ilişkin, "Bu olaylar tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmayı seçerse, o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, komşu İran'da yaşanan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Ülke geneline yayılan protestolarda, halkın meşru taleplerinin karşılanmasının önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, demokratik reformları desteklediklerini vurguladı.

"İRAN, ABD VE İSRAİL'İN SİNİR UÇLARINA DOKUNDU, OLANLAR TESADÜF DEĞİL"

"Ancak, bu olaylara sadece ekonomik boyutta bakmak, olayları hafife almak olacaktır" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün İran, Irak'ta Haşdi Şabi ile Suriye'de Devrim Muhafızları ve diğer milisleriyle, Lübnan'da Hizbullah'la ve Yemen'de Husi milisleriyle, İsrail ve ABD'nin sinir uçlarına dokunuyor. Bunlara göre İran'ın içine gömülmesi gerekiyordu. Bu olaylar da tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmaya seçerse o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın, Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 00:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • özkannözkann35 dk önce
    Bu zat bir projedir...konsolosken hop koskoca bir partinin en yetkili isimlerinden biri oldu...o halde söyledikleride önemlidir....kritik soru şu bizde abd nin sinir uçları ile cok oynuyoruz...yoksa bu doğrunun altında abd bize gözdağımi veriyor..bunuda bu tip adamlar vasıtasiyla bize bildiriyor olmasın..?
  • MuratMurat46 dk önce
    Bizde de alınlarından öpüyorlardı
  • YavuzYavuz47 dk önce
    Bu adama(!) dikkat edin.İşide konsolosluğu teslim eden adamdır. İşid demek amerika demektir. Bu adam, abdiçün ne yaptıki, abd, bu adamı(!) chp vekilliği ile ödüllendirdi!
  • TanerTaner49 dk önce
    Oooh, ne çabuk da kavramış bu vatandaş
  • HiçHiç1 sa önce
    Doğru tespit , hükümetten bu netlikte bir tavır , açıklama geldimi ? Siz beğenmeyin Chp’yi........
  • IkraIkra1 sa önce
    Turkiyede olanlarda tesaduf degildi..Turkiyenin ortadogudaki agirligina son verilecek ,kendi derdine dusurulecek,basarili olunursa yonetim degisecekti.. vs.. peki bu durumu irana yakistiramayanlar gezi olaylarinin neresindeler..Turkiyeye nasil yakistirdilar.Turkiye suriyelesecek,iraklasacakti o zaman nerdeydiniz yada hangi safta?.. chp milletvekilleri gezinin neresindeydi?bu konuda en son konusacaklarsozkonusu iran olunca nasil da ilkbasta konusuyor. Onlarin ki vatan bizim ki patlican miydi?gezide canlar yitirilirken bu tepkiler niye verilmedi?insana ilk basta yasadigi vatani korumak dusmez mi?hele bir milletvekiline!!susayim en iyisi;;yoksa aklima mezhepcilik mi yapiliyor sorusu gelecek,?
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 1 sa önce
    Kendi ülkene geldimi sakin olun deyip itidal çağrısı yapmiyorsun adi herif. Gezicilere sen ve baskanin olacak kuş beyinli k.k. büyük destek verdiniz. Seni kurtarmayıp daes e vermeliydik ya.
  • İsmail İsmail 1 sa önce
    Bi chp liden bunları duymak sevindirici. Selam ve selam
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Biz kimin sinir uçlarına dokunmuştuk? Ne de güzel değerlendirmiş bir yerden tanıdık geliyor!!! Geziyi anlatıyor sanki bay yılmaz!!!!!!!!!!!!
  • leventlevent1 sa önce
    Bunlar var ya, ya aptallar yada hainler baska izahi yok
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