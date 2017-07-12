CHP'den içtüzük değişikliği ile ilgili sürpriz adım

TBMM Anayasa Komisyonu'nda bugün görüşmelerine başlanacak TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin CHP'den sürpriz son dakika hamlesi geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la temas kuran CHP, teklifin alt komisyona sevkedilmesini görüşmelerin orada sürdürülmesini istedi.

ELİTAŞ, MHP TOPLANTISINDA

Görüşme öncesi partiler stratejik ve taktik hazırlıklarını tamamlarken, dün MHP kendi arasında toplantı yaptı. İçtüzükle görüşmelerinde izlenecek yol haritasının ele alındığı MHP'nin toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dahil oldu.

TEZCAN ŞENTOP'U ARADI

Elitaş, toplantıda CHP'den gelen son dakika girişimini anlattı. Edinilen bilgilere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'u arayarak İçtüzük teklifinin alt komisyona sevkedilmesi ve partilerin bu görüşme sürecinde katkı verebileceğini ifade etti. Şentop ise alt komisyon uygulamasının görüşme sürecini uzatacağını belirterek bu konuda komisyon üyesi diğer partilerin yaklaşımının da önemli olduğunu kaydetti.



AK PARTİ VE MHP DEĞERLENDİRDİ



Toplantıda Ak Parti ve MHP, CHP'nin bu sürpriz çıkışını masaya yatırarak "istismar amaçlı, oyalama taktiği" olup olmadığını anlamaya çalıştı. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin içtüzüğün uzlaşma ile çıkarılması tavrını belirterek "CHP, olumlu katkı verecek işi savsaklayıp zamana oynamayacaksa kısa süreli alt komisyona sevkte bir sorun yok" tavrını koydu. Ak Parti de kendileri açısından teklifin alt komisoyna sevkedilmesinde sıkıntı olmadığını ancak CHP'nin istismar ve zaman kaybettirecek taktiği olabileceği endişesini dile getirdi.

BUGÜN BELLİ OLACAK



Her iki parti, CHP'nin tavrının toplantının hemen başında belli olacağını ve teklifin alt komisyona sevkedilip edilmemesinin bu aşamadan sonra netleştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. CHP görüşmelerin başında kavgacı ve süreci istismar edici bir tutum sergilemesi halinde, alt komisyon alternatifi kabul edilmeyecek. Ancak CHP, pozitif bir yol izlerse de bir iki günlük kısa bir çalışma süresi olacak alt komisyon kurulması benimsenecek.



2014 YILI HATIRLATILACAK



Ak Parti ve MHP ise görüşme taktiği çerçevesinde CHP'nin eleştirilerine 2014 yılındaki ortak içtüzük çalışmasıyla cevap verecek. Değiştirilecek maddelerin CHP'nin daha önceden kabul ettiği düzenlemeler olduğu, muhalefetin sesini kısmanın aksine TBMM'nin daha verimli çalışmasının önünün açıldığı tezi işlenecek.