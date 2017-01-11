CHP'den hükümete komik çağrı: Çekilin!

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, hükümete istifa çağrısı yaparak, 'çekilin, biz ne yapacağımızı biliyoruz' dedi.

CHP'den hükümete komik çağrı: Çekilin!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 19:15
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CHP’nin bu haftaki MYK toplantısı TBMM’de yapıldı. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de süren yeni anayasa görüşmelerini hedef aldı.

"ÇEKİLİN, BİZ GEREKENİ YAPARIZ"

Doların düşmesi için yeni anayasa teklifinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Böke, hükümete de istifa çağrısında bulundu.

Selin Sayek Böke sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu anayasa teklifini vakit kaybetmeden çekin meclisten. Kenara çekilin mümkünse, biz ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Ne yapılması gerektiğini de biliyoruz.

 
EtiketlerSelin Sayek BökeMYK
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