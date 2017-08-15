CHP'den HDP ağzı... İşte tepki çeken Eren Bülbül mesajı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Trabzon'da terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün 'Şehit sayılması' için TBMM'ye yasa teklifi verdi, ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyı yapan PKK-DHKPC'nin ismini vererek terörü lanetleyemedi. Benzer tutum HDP'nin mesajında da yer aldı. HDP Eşbaşkanı Serpil Kemalbay da, PKK'ya tek kelime etmeden güvenlik güçlerini suçladı. Kemalbay ve Kılıçdaroğlu'nun, PKK, YPG, DHKPC, FETÖ'nün ismini vermeden yaptığı terör açıklamaları karşısında kamuoyunda "Şehit sayılması için kanun teklifi vermeden önce saldırının adını koy ve 'PKK-DHKPC terörünü lanetle" tepkisi oluştu. Eren Bülbül, 15 yaşında bir kahraman. Erzak çalan PKK'lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterdiği sırada açılan ateşle şehit oldu.

ÖRGÜT ADI YOK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, görünüşte bu saldırıyı kınadı, ama saldırıyı yapan örgütün ismini yine vermeyerek PKK'ya ve onun eylemlerine yine üstü örtülü destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajında, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum" ifadesi yer aldı ama saldırıyı yapan terör örgütleri PKK/DHKPC'ye yönelik en küçük bir ifade kullanmadı.

Kılıçdaroğlu'nun benzer terör eylemlerinden sonra yaptığı açıklamalarda yine PKK'nın ismini kullanmamış olması, bunun tesadüf değil planlı bir duruş olduğunu da ortaya koydu. CHP'nin internet sitesinde de PKK'sız kınama dikkat çekti.

ARKADAŞ MI GÖRÜYOR

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin PKK'lı teröristlerce öldürülmesinin ardından o sırada hendek terörü yapan PKK'lı teröristlere "Barikatları kuran arkadaşlara diyorum ki lütfen vasiyeti yerine getirin" sözleriyle, PKK'lılara terörist değil 'arkadaş' deme skandalına imza atmıştı. Skandallarına PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG için onları "Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü" söyledi.

YASADAN HABERLERİ YOK MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de çıkan yasaya göre, terör olaylarında hayatını kaybeden sivillerde güvenlik görevlileri gibi 'şehit' sayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eren Bülbül için "Şehit" ifadesini de kullandı ama bu yasadan haberi olmayan CHP, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal aracılığıyla TBMM'ye verdiği yasa teklifinde Eren Bülbül'ün 'Şehit sayılmasını' talep etti. Bu teklifin ardından, özellikle sosyal medyada CHP'lilere ve Kılıçdaroğlu'na «Şehit sayılması için kanun teklifi vermeden önce saldırının adını koy ve ‹PKK-DHKPC terörünü lanetle» tepkisi oluştu.

CHP KÜÇÜK HESAP PEŞİNDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin CHP'ye tepki göstererek, "Anamuhalefet liderinin yabancı basına ülkede can ve mal güvenliği olmadığı" şikayeti yapacak kadar ölçüyü kaçırmış vaziyette olduğunu, CHP yönetiminin uzun süredir Türkiye hakkında yurt dışında olumsuz bir algı oluşması için olağanüstü gayret içerisinde bulunduğunu söyledi. Çetin, "Dışarıya karşı Türkiye'nin sorunlu bir ülke olduğu imajını verenler, ülkemizin yaşayacağı sıkıntılardan medet umacak kadar küçülmektedir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi örgütler vekalet savaşında kendilerine verilen görevi bir yere kadar yapabilmektedir" dedi.

ADI OKULUNDA YAŞATILACAK

Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı okulunda yaşatılacak Eren Bülbül'ün eğitim gördüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.



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