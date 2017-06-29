CHP'den güldüren açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörsüz bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur. Terör kimden gelirse gelsin, FETÖ'den mi, PKK'dan mı, DHKPC'den mi, kimden gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu, ödünsüz bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 15'inci gününe başlamadan önce, geceyi geçirdiği Gümüşova ilçesindeki kamp alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adaletin sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için değil bütün dünya için geçerli bir kavram olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, adalet ve toplumun vicdanı için yürüdüklerini söyledi.

Yürüyüşe toplumun çok değişik kesimlerinden sempatiyle bakanlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Özellikle anayasa referandumu sırasında 'evet' oyu kullanan pek çok vatandaşımız da gerek mesaj olarak gerek telefonlarla bize sempati ile baktıklarını, bu yürüyüşümüze destek verdiklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, her gün yeni şehit haberlerinin geldiğini ve bu durumun herkesi derinden üzdüğünü vurgulayarak, "Terörsüz bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur. Terör kimden gelirse gelsin, FETÖ'den mi, PKK'dan mı, DHKPC'den mi, kimden gelirse gelsin teröre karşı hepimizin namuslu, ödünsüz bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım. Ben her ortamda hükümet yetkililerine söylüyorum, 'Arkadaşlar siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz?' Her istediklerini aldılar ama bitmiyor." şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği halk oylamasında hükümet yetkililerinin terörün biteceği söylemlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yeri göğü afişlerle donattılar. Şimdi terör bitsin diye 'evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum: Artık kandırılıyorsunuz. Bunu düşünün. Bunların terörü filan önleyecekleri yok. Biterecekleri yok. Biz kendi ülkemizde terörün olmadığı, adaletin olduğu bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz. Yürüyüşe bir siyasal parti kimliği vermekten öte adalet isteyen 80 milyon adına yürüyoruz. Bugün Düzce'den ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine protesto edenlere de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Arada bir Rabia işareti yapıp bizi protesto eden ya da Rabia işareti yaparak bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben ne kadar adalet istiyorsam ki adaletin mantığında da o da vardır, benim siyasal düşüncelerimin karşısında olan veya benim gibi düşünmeyen vatandaşın da adalet isteme ve düşüncesini özgürce açıklama imkanı var. Onlar bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken, biz sadece ellerimizi yukarıya kaldırdık ve onları alkışladık. Alkışladığımız için de çok memnunuz, çok huzurluyuz. Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Olumsuz bir olay oldu, o nedenle çok sayıda Düzceli kardeşim geldi özür diledi. Biz o olayı asla Düzcelilerle beraber tutmadık. Düzceliler bizim yüreğimizdedir. Onların suyunu içtik, ekmeğini yedik. Düzce'de ben 15 Temmuz şehidi bir aileyi ziyaret ettim. Yine bir ailede oturup akşam yemeği yedik. Onların sofralarına oturduk. Misafirliğini gayet iyi bilen birisiyim. Düzce'ye yeni gelmiyorum. Vatandaş olarak da politikacı olarak birkaç kez geldim. Şimdi yolumuz Sakarya, ondan sonra Kocaeli ve İstanbul."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından kortej, "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile yürüyüşe başladı. Yürüyüşe ellerinde süpürge olan bir grup partili de katılıyor. Kortejin yürüyüşü sırasında partililere sık sık provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor. CHP milletvekilleri de kortejin içinde yürüyor.

Bugünkü yürüyüşe İzmir Barosundan avukatlar ve çok sayıda CHP'li il ve ilçe örgütünden partililer de katılıyor. Kortejin geçişi sırasında küçük bir bando İzmir Marşı'nı çaldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar Rabia işareti yaparak tepki, bazıları da sevgi gösterisinde bulunuyor.

Kaynak: AA