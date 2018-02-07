CHP'den 'Gerekirse ben de giderim' diyen Bahçeli'ye cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Gerekirse ben de giderim" sözlerine ilişkin açıklamasında, "Ülkenin milli çıkarları gerektiği zaman herkes gereğini yapmalıdır ve yapar. Ancak vatanseverliğin, yurtseverliğin ölçüsü o gereği vakarla yapmaktır. Grup toplantılarında bu meseleyi siyaset malzemesi yaparak, gümbür gümbür bağırıp çağırarak ciddi devlet adamlığı olmaz. Dikkat etmek gerekir. Türkiye sıkıntılı bir bölgede, sıkıntılı bir süreç yaşıyor." dedi.

Herkesin diline dikkat etmesi gerektiğinin savunan Tezcan, "Ağzını açan 'Biz de gideriz en önde' diyor. Bunlara gerek yok. İhtiyaç bu değil. Eğer siyasetçinin, liderin de gitmesi gerekiyorsa gidecektir. Herkes gidecektir ama bunu bir iç siyaset malzemesi haline getirip, içeriyi militarize edecek dil ve sözlerden ısrarla kaçınmak gerekir." ifadesini kullandı.