Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den FETÖ ve PKK'ya destek dilekçesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve İstanbul'da yapılacak bir mitingle sonlandıracağı sözde "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında “dünyanın en büyük dilekçesi” adı altında tutuklu olan FETÖ ve PKK’lılara destek dilekçesi hazırlanıyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:53
CHP'den FETÖ ve PKK'ya destek dilekçesi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün sonunda gerçekleşecek miting için Maltepe Parkında hazırlıklar tamamlandı.

Miting alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi.

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

FETÖ VE PKK DİLEKÇESİ
Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan pankartta, FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ve teröre destek veren akademisyenler için destek dilekçesi hazırlandı.

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

THEMİS HEYKELİ DE ÇİZİLDİ
Dilekçenin yanında ise Yunan tanrıçası Themis'in adaleti simgeleyen heykeli çizildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor.

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır


Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:53
  1. CHP
  2. chp'li belediye
  3. Maltepe Belediyesi
  4. FETÖ
  5. PKK
  • BetoBeto4 dk önce
    Thermisin yerine TÜRK bayragi olmazmiydi???"GÖNÜL DOSTLARI" olmussunuz..yani o PUT ile Gülen itinin emrini yerine getirdiniz..diyalog ve hosgürü mörü modadan cikmis..!!!EY Kilicdaroglu sanada zaten bu yakisir..bir put dan adalet ummak veya o put simbolu ile batili "gönül dostlarina" mesaj göndermek yani..anladik..sende soyunu sapini kültürünü satanlardansin..aferin alkislar sana..!!!
  • BetoBeto4 dk önce
    Thermisin yerine TÜRK bayragi olmazmiydi???"GÖNÜL DOSTLARI" olmussunuz..yani o PUT ile Gülen itinin emrini yerine getirdiniz..diyalog ve hosgürü mörü modadan cikmis..!!!EY Kilicdaroglu sanada zaten bu yakisir..bir put dan adalet ummak veya o put simbolu ile batili "gönül dostlarina" mesaj göndermek yani..anladik..sende soyunu sapini kültürünü satanlardansin..aferin alkislar sana..!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alevi dedesinden samimi itiraf; Avrupa’daki Aleviler tuzağa düşürülüyor
  1. Alevi dedesinden samimi itiraf;..
  2. Furkan NBA’e alışıyor
  3. O ilde ormanlara girişler yasaklandı!
  4. Çocukların tuhaf ağlama nedenleri
  5. "Maduro görevi bırakana kadar mücadele..
  6. Irak ordusu Dicle'ye ulaştı
  7. Beşiktaş’ın 3 yıldızlı forması basına..
  8. Yıkılacak binalarda büyük asbest..
  9. Bingöl'de çalışmalar nedeniyle yollar..
  10. Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 8..
  11. Michelin İETT otobüslerini donatacak
  12. 'Sizi Afrika'dan silene kadar..
  13. Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar..
  14. ASKON’DA yeni dönemin yol haritası..
  15. Galatasaray'da bir ayrılık daha
  16. 6 aylık dönemde Antalya'da turist..
  17. CHP'den FETÖ ve PKK'ya destek dilekçesi!
  18. Suriyeliler için Almanya modeli masada!
  19. Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
  20. Bebek katili Ermenistan’a tepki
Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
Trump Putin ile görüşürken eşi toplantıyı bastı!
Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'