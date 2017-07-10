CHP'li vekilden E-5 Karayolu'na isim önerisi
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, teröristler için düzenlenen sözde adalet yürüyüşünün yapıldığı kurumsal ismi D-100 olan E-5 karayolunun adalet yolu olarak değiştirilmesini istedi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:42
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, E-5 karayolunun adının değiştirilmesiyle ilgili talepte bulundu. Teröristler için yola çıkanların E-5'in 'adalet yolu' olmasını talep etmesi kamuoyunun tepkisine yol açtı.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Sözügüzel4 dk önce Başka emriniz beyefendi . Ula olum yürü git. Bütün yollar size açık Abcdefg....8 dk önce Sizin kyllandığınız yol olsa olsa ayak yolu olur bu kibar hali haa EBU HASSAN13 dk önce adalet diyenler ümmetin parasıyla alınan banka hisselerini onlardan başka mirasçı yokmuş gibi tek başlarına götürüyorlar adalet değil onlardaadaletin a sı varsa hazineye iade etsinlersıkıysa da görelim hangi adaletten bahsederler .....................siz atatürkle kandıramazsınızsize ilaç olacak zehir bile yok vermeyiz oyu hele asla rüyanızda nah görürsünüz hercai16 dk önce 'Atalet yolu' onerseydiniz hukumet dikkate alirdi belki! Sahte adalet isteyicileri25 dk önce İstiklal mahkemesi yolu olsa ne olur? Millet geçmişte yaptığınız zulmü hatırlar siz de belki utanırsınız adaletsizliğinize İbrahim dogan28 dk önce Emredersin Haşmetbaap Avini44 dk önce E-5 'i tepelediniz barime hükümete teşekkürler deyiverin /ülke adına yararı olmayan bir parti CHP Hahaha55 dk önce Bak sen şu terbiyesize. Adı değişecekse 15 temmuz veya Reis Yolu olsun. Beto57 dk önce Dün gece rakilari fazla kacirmislar yine..YUUUH beee..!!! yavuzsultanselim58 dk önce hangi adalet. şu arkanızdan gelen bir kasaba nüfusu ile yaptığınız şey mi? yoksa şimdi var olan gerçek adalet yolu mu? sizin düşündüğünüz şeyse! zor. böyle bir adaletsizlik asla yapılamaz. ama isim koymak gerekliyse, mesela hz. ömer yolu denilebilir. haaa ne dersiniz beylerrrr.