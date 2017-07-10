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CHP'li vekilden E-5 Karayolu'na isim önerisi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, teröristler için düzenlenen sözde adalet yürüyüşünün yapıldığı kurumsal ismi D-100 olan E-5 karayolunun adalet yolu olarak değiştirilmesini istedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:42
CHP'li vekilden E-5 Karayolu'na isim önerisi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, E-5 karayolunun adının değiştirilmesiyle ilgili talepte bulundu. Teröristler için yola çıkanların E-5'in 'adalet yolu' olmasını talep etmesi kamuoyunun tepkisine yol açtı.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:42
  1. CHP
  2. Mustafa Balbay
  3. E-5
  4. adalet yolu
  • SözügüzelSözügüzel4 dk önce
    Başka emriniz beyefendi . Ula olum yürü git. Bütün yollar size açık
  • Abcdefg....Abcdefg....8 dk önce
    Sizin kyllandığınız yol olsa olsa ayak yolu olur bu kibar hali haa
  • EBU HASSANEBU HASSAN13 dk önce
    adalet diyenler ümmetin parasıyla alınan banka hisselerini onlardan başka mirasçı yokmuş gibi tek başlarına götürüyorlar adalet değil onlardaadaletin a sı varsa hazineye iade etsinlersıkıysa da görelim hangi adaletten bahsederler .....................siz atatürkle kandıramazsınızsize ilaç olacak zehir bile yok vermeyiz oyu hele asla rüyanızda nah görürsünüz
  • hercaihercai16 dk önce
    'Atalet yolu' onerseydiniz hukumet dikkate alirdi belki!
  • Sahte adalet isteyicileriSahte adalet isteyicileri25 dk önce
    İstiklal mahkemesi yolu olsa ne olur? Millet geçmişte yaptığınız zulmü hatırlar siz de belki utanırsınız adaletsizliğinize
  • İbrahim doganİbrahim dogan28 dk önce
    Emredersin Haşmetbaap
  • AviniAvini44 dk önce
    E-5 'i tepelediniz barime hükümete teşekkürler deyiverin /ülke adına yararı olmayan bir parti CHP
  • HahahaHahaha55 dk önce
    Bak sen şu terbiyesize. Adı değişecekse 15 temmuz veya Reis Yolu olsun.
  • BetoBeto57 dk önce
    Dün gece rakilari fazla kacirmislar yine..YUUUH beee..!!!
  • yavuzsultanselimyavuzsultanselim58 dk önce
    hangi adalet. şu arkanızdan gelen bir kasaba nüfusu ile yaptığınız şey mi? yoksa şimdi var olan gerçek adalet yolu mu? sizin düşündüğünüz şeyse! zor. böyle bir adaletsizlik asla yapılamaz. ama isim koymak gerekliyse, mesela hz. ömer yolu denilebilir. haaa ne dersiniz beylerrrr.
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