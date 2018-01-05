CHP'den skandal teklif! 'Kumara izin verilsin'
1.8 milyar TL harcanarak açılışı yapılan, Türkiye'nin ilk botanik sergisi Expo 2016 alanının, kumar turizmine açılması önerildi.05 Ocak 2018 Cuma 11:37
Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide, 2 yıllık çalışma sonunda tamamlanan Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu Expo 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo kulesinden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda üniteyi barındıran sergi alanı, açık kaldığı 191 günde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 1.8 milyar TL harcanan sergi alanı, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Geçen nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu, EXPO 2016 alanını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devretti.
"KUMAR TURİZMİNE AÇILSIN" TEKLİFİ
Çok geniş ve havalimanına yakın konumda olması nedeniyle alanla ilgili geçen günlerde proje teklifi hazırlandı. Muratpaşa Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi ve Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, alanın kumar turizmi için kullanılmasını hükümet yetkililerine teklif etmeye hazırlandığını söyledi.
1121 dekarlık alanın atıl halde olduğunu ve buna gönlünün razı olmadığını belirten Kilit, turizmcilerin ve kente gönül verenlerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Antalya'nın, turizmin başkenti olduğunu ve kente gelen turistlerin kumar oynama isteğinin böylelikle karşılık bulacağını kaydeden Kilit, “Turizm, bir sektördür ve kendi içerisinde kuralları vardır. Sağlık, dağ, deniz turizmi var. Kumar turizmi de olmalıdır. Yasaklanınca bu, bir kayıp haline geliyor. Buraya gelen turiste 'Kumar oynamayın' diyemezsin. Yer alanı müsait, kapalı alan. Yeni modernize edildi. Havalimanına da çok yakın." diye konuştu.
"AB PASAPORTU OLACAK"
Turizmde söz sahibi 4 otel zincirinin bu alanda, kısa sürede kumar turizmiyle ilgili altyapıyı oluşturabileceğini savunan Kilit, alanın Türklere tamamen yasaklı olacağını söyledi.
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Mojave Çölü üzerinde kurulu, kumar ve eğlence yerleriyle bilinen bir kent olan Las Vegas'ın bir benzerinin buraya yapılması için Las Vegas'taki yetkili isimlerden destek alınabileceğini de kaydeden Hasan Kilit, "Kesinlikle Avrupa Birliği (AB) pasaportu olacak. Bizim yerli insanımızda kumar oynama kültürü yok. Girip, oynayıp, parası bitince kafasına tabanca dayıyorlar. Las Vegas'ı yöneten bir CEO olabilir ya da bu işleri bilen kuruluşlardan biri gelip, buraya işletme kurabilir. Devlet buradan gelirini alır hem de burada turizm olur." dedi.
Hükümetin bu teklife sıcak bakmayacağından endişe duyduklarını da kaydeden Kilit, alanda kumar turizmi olursa Expo'ya harcanan paranın 6 ayda amorti edebileceğini ileri sürdü.
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Beto33 dk önce Haram parayi yemeyi cooook severler bizim rakici cehepeliler.. ali telli55 dk önce Bu heriflerin aklında günahtan başka bir şey yok. Ömer genc56 dk önce Ne var piyango var iddia var turizmin her pisligi mevcut.Ne var bunda. Yorum1 sa önce Kur'an ın emrettiği üzere yaşamak Müslümana farz dır.Kumarı fuhşiyatı ortadan kaldırmak için gereken ne ise yapılmalıdır.Haram paradan saadet olmaz.Kumar turizmine ihtiyacımız yok.Kendini Müslüman olarak görmeyenlere diyeceğimiz yok. Mustafa1 sa önce Bunların kafası kumar ve içkiye çalışır. Eğer memleketi bunlara bıraksan Tayland dan beter ederler. Ata1 sa önce Çok oynak CHP zihniyeti BAL-KES1 sa önce ......DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE ODUR DERLER YA...BUNLARIN TARİHLERİNDE MİLLET HAYRINA BİR ŞEY BULAMASSINIZ , LAKİN , EROİN, İÇKİ FABRİKALARI AÇARLAR,GAZİ ANTEP TEK CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANI CELAL DOĞAN IN KURBAN KESEREK KER.....E AÇMASI GİBİ İŞLER BUNLARIN MARİFETİDİR.......NOKTA Jurnal1 sa önce ADAMLAR DOĞRU SÖYLÜYOR BENCE NEDEN?PİYANGO VE KUMARIN ADINA "MİLLİ"KOYARSAN,YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK HALÂ LAİK KEMALİST SİSTEMİ BENİMSEMİŞSEN Kİ ÖYLE...HAKLILAR... akay1 sa önce bencede mantıklı hiç olmasa para ülkede kalır te Singapura kumar oynamaya gitmeye gerek kalmaz doğruya doğru benim işim olmaz ama Erol1 sa önce Bence mantıklı