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CHP'den 'Aytun Çıray' hakkında flaş açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın CHP'den istifa ederek, İyi Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama yaptı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:17
CHP'den 'Aytun Çıray' hakkında flaş açıklama

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın CHP'den istifa ederek, İyi Parti'ye katılmasına ilişkin, "Kendi tercihidir. Tabii ki de memnuniyet duyduğumuzu söylemek mümkün değil. Yolu açık olsun. İyi Parti sağ seçmen için seçenektir. Ancak işçi, çiftçi, memur, emekliler için gerçek seçenek CHP'dir." dedi.

Özel, Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlediği "Cumhuriyet Güneşi Kararmasın" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe değinen Özel, bu yürüyüşle ilgili yaptırdıkları araştırmada katılanların yüzde 60'ının bu yürüyüşü haklı bulduğunu, yüzde 80'inin de Türkiye'deki ortak sorunu adalet olarak gördüğünü aktardı.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasını anımsatarak, yeni sistemde cumhurbaşkanına verilen yetkilere işaret eden Özel, "Biz bu yola çıkarken yani 16 Nisan'dan önce de 'bu yetkiler Kemal Kılıçdaroğlu'na verilse de biz bu anayasa değişikliğine karşıyız. İktidarda biz olsak dahi bize bu kadar yetki verilmesine karşıyız' demiştik. Kuvvetler ayrılığını terk ederseniz, bu size daha milli gelir, daha az istihdam, daha az hukuk güvenliği getirir. Bunu dünyadaki örneklerinden biliyoruz." diye konuştu.

- Aytun Çıray'ın İyi Parti'ye katılması

Özel, CHP'den istifa ederek Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile ilgili soru üzerine, "Aytun Bey biliyorsunuz geçmişte uzun süre merkez sağda siyaset yapmış birisi. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Kendi tercihidir. Tabii ki de memnuniyet duyduğumuzu söylemek mümkün değil. Yolu açık olsun. Onun dışında İyi Parti sağ seçmen için bir seçenektir. Ancak işçi, çiftçi, memur, emekliler için gerçek seçenek CHP'dir." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 20:17
  1. Özgür Özel
  2. İzmir Milletvekili Aytun Çıray
  3. İyi Parti
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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