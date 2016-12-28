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CHP'den asgari ücret önerisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ederken, CHP, asgari ücretin bin 750 TL olmasını yönünde öneride bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonundaki Emek Büroları'nca 81 ilde yapılan ortak açıklamada, asgari ücretin bin 750 TL olması önerildi.

CHP'den asgari ücret önerisi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 11:59
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ederken, CHP, asgari ücretin bin 750 TL olmasını yönünde öneride bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonundaki Emek Büroları'nca 81 ilde yapılan ortak açıklamada, asgari ücretin bin 750 TL olması önerildi.

Ağbaba, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'de emekçiler her anlamda kölelik sistemine mahkum edilmiş durumda. Sendikasızlaştırılan, taşeron sistemi ile güvencesizliğe, kiralık işçilik yasası ile ücretli köleliğe zorlanan emekçiler, aynı zamanda açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Vatandaş faturaları denkleştirmeye çalışırken, kirasını ödemekte zorlanırken, evine et alamazken, birilerinin derdi de Başkanlık. AKP'nin derdi milletin derdinden başka. Onlar tek bir adamın keyfi için dikta rejimi kurmaya çalışıyor. Emek Büroları olarak uzmanlarla çalıştık ve asgari ücretin en az 1750 TL olması teklifimizi kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de işçinin hakkını hukukunu savunan tek siyasi parti CHP'dir. Emek Bürolarımız bu amaçla, emekçilerin sorunlarına çözüm üretmek için aralıksız olarak çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emekçinin sesi olmaya devam edecek. Biz sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacak" dedi.

 
EtiketlerAsgari Ücret Tespit KomisyonuVeli AğbabaAsgari Ücret ne kadar oldu?Asgari ücret zammı
HABER YORUMLARI
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Emekci

Eger samimi iseler bunun ustunde durmalari lazim halkin partisi halkin sorunlarini dile getirerek olunur iktidarda oy kaybetme korkusu olmadikca asgari ucreti kasikla verip kepceyle geri alirlar.

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Şerif

Ya bunu kendi belediyelerinizde bir deneyin seçimlere kadar eğer verebilirseniz. Oyumu size verecem ancak şerefsiz iş adamları seslerini çıkarmaz. Devlette zam yapınca ağlamaya başlar işçi çıkartırlar. O zaman o işçi o parayıda bulamaz boş laf chp

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Fatih YANIK

İlk defa faydalı bir öneride bulundular,hayret.

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