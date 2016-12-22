CHP'den alçak El Bab yorumu: Cinayettir!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de DAEŞ ile mücadelede Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "TSK'nın, bölge ülkelerinin ve BM'nin desteği olmadan El Bab'a girmesi faciadır, cinayettir. Mehmetçiği bataklığa sokmaması ve daha fazla şehit gelmemesi için hükümete çağrıda bulunuyoruz" dedi.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:48
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