Meral Akşener, 15 Temmuz öncesi başlattığı gölgeli siyasi yolculuğunu önümüzdeki hafta partileşerek sürdürecek.

Harekete öncülük eden isimlerin aynı ideolojik kimlikten gelmeleri veya ilk açıklanan kurucular kurulu listesinin hayal kırıklığı oluşturmasının partileşmeyi durdurmayacağını söyleyen Övür, sözlerine "Çünkü bu hareket bir Türkiye projesini hayata geçirmeye değil, siyaseti matematik üzerinden dizayn etmeye geliyor." diyerek devam ediyor.

Övür'e göre Akşenerin hesabı, çok partili siyasi tarihimizdeki diğer siyaset mühendisliği partiler gibi iktidara değil, güçlü iktidar olasılığını engellemek üzerine kurulu.

"Akşener'in iki çıkış noktası var; birincisi önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'yi bölmek ve oraya gidecek milliyetçi oyları 'hayır bloku'na çekmek. İkincisi ise, CHP-HDP ittifakıyla oluşacak sol bloka tepki duyan ve ağırlıkla CHP'ye oy veren laik merkez sağ oyların AK Parti'ye gitmesini engellemek." diyen Mahmut Övür yazısına şu şekilde devam ediyor;

FETÖ Destekçileri ile İlişkisi Açığa Kavuşmuş Değil

Böyle olduğu şuradan da belli; neredeyse 2 yıla yaklaşan bir siyasi arayıştan söz ediyoruz ve ortada Türkiye'nin içinden geçtiği kuşatma sürecine ilişkin toplum tarafından tartışılan tek bir projeleri yok. Ama çok sayıda soru işareti var. Özellikle de FETÖ'cülerle ilişki henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Akşener'in bu pozisyonu, CHP'den oy alma ihtimali olsa da CHP'yi korkutmuyor. Hatta tam tersine en büyük desteğin CHP'den geleceği söyleniyor. Tıpkı 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'ye verildiği gibi. Amaç, muhalefet cephesi tek başına güçlü değilse, güçlü olan AK Parti'yi "birlikte sallayarak" durdurmak. En azından cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak, "hayır bloku"na bir şans vermek.

O günlerde CHP'den HDP'ye nasıl oy devşirildiyse bugünlerde de CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları yapılıyor.

CHP'den Önemli İsimler Akşener'in Partisine Geçebilir

Hatta kulislerde CHP'den sürpriz birkaç ismin Akşener'in partisine geçeceği konuşuluyor. Net bir sayı yok ama 10 kişiden bile söz eden var. En ilginci de eski DYP'li yeni CHP'li İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray...

Çıray'ın CHP'yle HDP arasında giderek netleşen ittifaka tepki duyduğu, rahatsız olduğu ve bu nedenle bir arayış içinde olduğu söyleniyor.

Bu rahatsızlıkla, HDP'yle ittifak nedeniyle CHP'den kaçacak laik merkez sağ oyları toplama hesabı örtüşüyor.

Umutsuz CHP'liler Akşener'e Geçebilir

Bunun devamı gelir mi belli değil ama şu söyleniyor, sayı giderek artabilir. CHP'den milletvekili olma umudu kalmayan Ege ve Trakya milletvekilleri bu yolu seçebilirler. Hatta bir CHP'li şöyle diyor:

"Aslında Meclis'te grup kurmalarının önünü açmak gerekiyor. Bizim milletvekili sayımızın 130 olmasıyla 120 olması arasında bir fark yok. Ama Akşener için Meclis'te grup kurmak, her salı televizyonlardan topluma ulaşmak çok önemli ve çok etkili olur."

Kurucular kurulunu açıklayarak ilk hayal kırıklığını yaşayan Akşener, yeni partisiyle onlarca tabela partisinden biri olarak ikinci hayal kırıklığı mı yaşayacak, yoksa grup kurarak bir dönemin ANAP'ı gibi kısa süreliğine de olsa siyasi aktör olmanın tadını mı çıkaracak?

Uzun sürmez görürüz.