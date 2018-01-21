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CHP'den Afrin operasyonu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 12:18
CHP'den Afrin operasyonu açıklaması

Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:18
  1. CHP
  2. Afrin
  • macurmacur25 dk önce
    chp sen destek olma, bu Vatan bizim, Bayrak bizim, chp İstanbul il başkanı sen nesin ?
  • kibarcikkibarcik53 dk önce
    ulan lgolge etmeyın yeter ımanşsız kefere asıkları acıbılıyetsızler allah muhafaza şehitlerimiz olsa gobek ataacaksınız bu mılletın chp zıhnıyetının dualarına şıhtıyacı yok defolun
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Iki Gun sonra cark ederler dönek bunlar
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