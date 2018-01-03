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CHP'li Engin Altay'dan Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a yönelik "Bay Kemal'in kayığına binersiniz" eleştirisini değerlendiren Engin Altay, "Keşke binseler" dedi

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:43
CHP'li Engin Altay'dan Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL kapsamında çıkarılan son KHK'yı eleştiren Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a yüklenirken "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan cevap geldi.

"KEŞKE BİNSELER"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP'li Altay, "Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar. Onlar otokrasi ve despotizm kayığında daha fazla vicdanlarını kanatmamak için yollarını ayıranlardır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 09:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdullah Gül
  3. Engin Altay
  • BekirBekir16 dk önce
    Merak etmeyin onlar biner yeterki partiye cagirip aday gosterin abdulu taklalar atarak gelir o kufur cephesine.....
  • KılıçKılıç33 dk önce
    Ohaaa yaa artık size gülmeyide geçtik gene akşamdan kalma sayın vekil
  • mikdatmikdat39 dk önce
    O kayiģa binerseler okayikla batar kiterler
  • IkraIkra40 dk önce
    Heyhat...ne kadar hainlik varsa sapkalari ayni...siz dikkat etmediniz kayik dedi...gemi demedi reis..ve kayik ne cabuk batar,buyuk dalgalarda..
  • bora canbora can44 dk önce
    bak sen şu chplinin zoruna hadi orda hadi hadi ordan ikilile
  • BozoğluBozoğlu46 dk önce
    Gemiyi batırmaya çalışanlara destek olurlar
  • KocasolakKocasolak46 dk önce
    Tam işte bekaroğlunu yalnız bırakmayın, chp yi ancak sizin kadar SİNSİ ler dağıtabilir.
  • YorumYorum52 dk önce
    Kayık zaten su almış neresini tamir edip bindireceksin.
  • Mehmet Mehmet 58 dk önce
    Merak etmeyin o kayik baticak gül ve arinc olsun chp zihniyeti bozuk dinzizler baticaksiniz
  • NN58 dk önce
    LAYIKOLDUĞU YERE GİTSİN SÖYLEMİNEEYLEMİNEGÖREGİTSİNGERÇEK İSLAMİ SAVUNMADİGİKESİN DURAÇAĞI YE RD DEDURMADİLAR
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