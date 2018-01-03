CHP'li Engin Altay'dan Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL kapsamında çıkarılan son KHK'yı eleştiren Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a yüklenirken "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan cevap geldi.

"KEŞKE BİNSELER"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP'li Altay, "Bay Kemal'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar. Onlar otokrasi ve despotizm kayığında daha fazla vicdanlarını kanatmamak için yollarını ayıranlardır." ifadelerini kullandı.