CHP'den Abdullah Gül açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.03 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olabilir mi" sorusunu cevapladı.
Tezcan ‘’Bu tartışma bir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması değildir’’ dedi.
Tezcan ayrıca ‘’Abdullah Gül düşüncesini söylemiştir. Onların bu tuzağına düşmeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.