CHP’den 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle CHP Malatya İl Teşkilatı, Ankara’da FETÖ’cü askerlerin şehit ettiği Malatyalı Fuat Bozkurt’un mezarını ziyaret etti. Şehir Mezarlığındaki ziyarette konuşan CHP Malatya İl Başkan vekili Übeyit Öksüz, “15 Temmuz darbe girişiminde vatanı, milleti için tanklarının altına yatan vatansever şehitlerimizi rahmet anıyoruz. İçimiz acıyor, 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehitlerimizi her zaman ziyaret edeceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz” dedi.

Öksüz,CHP olarak 15 Temmuz darbe girişimi karşısında her zaman tepki gösterdiklerini ve demokrasinin kazandığını söyledi.