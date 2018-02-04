Mükerrer oy krizi, CHP'nin referandum bahanesini hatırlattı

CHP’nin dünkü kurultayında büyük kriz yaşandı. Delegelerin mükerrer oy kullandığının ortaya çıkması üzerine araya giren Kemal Kılıçdaroğlu, mükerrer oyların bir diğer aday adayı Muharrem İnce’ye yazılmasını istedi. Bu çıkış sonrası söz alan Muharrem İnce, kürsüye çıkarak “Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım” diye konuştu.

16 NİSAN’I HATIRLATTI

Demokrasi şöleni diye adlandırılan ancak karşılık atışmalara sahne olan CHP kurultayında yaşanan mükerrer oy krizi, CHP’nin günlerce gündemde tutmaya çalıştığı 16 Nisan referandumundaki ‘imzasız zarf’ bahanesini akıllara getirdi. Bilindiği gibi YSK, 16 Nisan referandumu gecesi ‘imzasız zarfları’ geçerli sayarak halk iradesinin sandığa tam olarak yansımasının önünü açmış, ancak CHP yenilgiyi kabullenemeyerek YSK’ya tepki göstermişti.