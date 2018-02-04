Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mükerrer oy krizi, CHP'nin referandum bahanesini hatırlattı

CHP’nin dün yapılan kurultayında yaşanan mükerrer oy krizi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan referandumu sonrası mühürsüz zarf bahanesini akıllara getirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 11:45
Mükerrer oy krizi, CHP'nin referandum bahanesini hatırlattı

CHP’nin dünkü kurultayında büyük kriz yaşandı. Delegelerin mükerrer oy kullandığının ortaya çıkması üzerine araya giren Kemal Kılıçdaroğlu, mükerrer oyların bir diğer aday adayı Muharrem İnce’ye yazılmasını istedi. Bu çıkış sonrası söz alan Muharrem İnce, kürsüye çıkarak “Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım” diye konuştu.

16 NİSAN’I HATIRLATTI

Demokrasi şöleni diye adlandırılan ancak karşılık atışmalara sahne olan CHP kurultayında yaşanan mükerrer oy krizi, CHP’nin günlerce gündemde tutmaya çalıştığı 16 Nisan referandumundaki ‘imzasız zarf’ bahanesini akıllara getirdi. Bilindiği gibi YSK, 16 Nisan referandumu gecesi ‘imzasız zarfları’ geçerli sayarak halk iradesinin sandığa tam olarak yansımasının önünü açmış, ancak CHP yenilgiyi kabullenemeyerek YSK’ya tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:45
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. 16 Nisan Referandumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !
    1. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    2. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    3. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    4. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    5. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    6. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    7. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    8. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    9. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    10. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    11. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    12. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    13. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    14. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    15. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    16. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    17. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    18. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    19. Van merkezli 4 ilde terör operasyonu:..
    20. Erdoğan'ın ziyareti için Roma'da..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!