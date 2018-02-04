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CHP'de yine aynı şeyler olacak

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:36
CHP'de yine aynı şeyler olacak

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.

Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamadan önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:36
  1. CHP
  2. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Genel Başkan Kılıçdaroğlu

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