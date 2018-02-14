CHP'de yeni kurultay çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart tarihlerinde tüzük kurultayı yapılması için çağrı yaptı.14 Şubat 2018 Çarşamba 10:09
Olağan Kurultay'da yeniden Genel Başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tüzük Kurultayı için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."
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