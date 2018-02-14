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CHP'de yeni kurultay çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart tarihlerinde tüzük kurultayı yapılması için çağrı yaptı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:09
CHP'de yeni kurultay çağrısı

Olağan Kurultay'da yeniden Genel Başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tüzük Kurultayı için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:09
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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