CHP'de yeni kurultay çağrısı

Olağan Kurultay'da yeniden Genel Başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tüzük Kurultayı için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."