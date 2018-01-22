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CHP'de Ümit Kocasakal'dan sonra İnce'de adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Daha önce de Ümit Kocasakal adaylığını açıklamıştı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:43
CHP'de Ümit Kocasakal'dan sonra İnce'de adaylığını açıkladı

CHP Yalova Milletveli Muharrem İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak CHP 36.Olağan Kurultayın'da genel başkan adayı olduğunu açıkladı. İnce, "36. Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum, çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum, imza toplamaya da devam ediyorum" dedi

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal da geçtiğimiz hafta genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:43
  1. CHP Yalova Milletveli Muharrem İnce
  2. TBMM
  3. CHP 36.Olağan Kurultayı
  4. Muharrem İnce
  5. Ümit Kocasakal
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