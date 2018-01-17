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CHP'de ulusalcı- sol akım savaşı

Kılıçdaroğlu’nun ekibi ve muhalifler arasında çatışma giderek tırmanıyor. Ümit Kocasakal ile Muharrem İnce, 3-4 Şubat’ta yapılacak CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na rakip olacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:42
CHP'de ulusalcı- sol akım savaşı

İl ve ilçe kongrelerini sancılı bir şekilde tamamlayan CHP’de gözler, şubat ayında yapılacak 36. Olağan Kurultay’a çevrildi. 3-4 Şubat’ta yapılacak olan Kurultay öncesi  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi ve muhalifler arasında çatışma giderek tırmanıyor. Parti kulislerinde, sol akımla, ulusalcılar arasında bir çekişme yaşandığı konuşuluyor.

Kurultay’a 17 gün kala Kılıçdaroğlu’nun rakipleri de artıyor. Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle partiye üye olan İstanbul eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, aday olduğunu duyurdu. Kocasakal, bugün CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak.

Geçtiğimiz günlerde muhalefetin güçlü ismi Muharrem İnce’den adaylık sinyali gelmişti. Parti kulislerinde, İnce’nin önümüzdeki günlerde adaylığını açıklayacağı belirtiliyor. Muharrem İnce Eylül 2014 tarihinde yapılan 18. Olağanüstü Kongre’de 177 imzayla Genel Başkanlığa aday olmasına rağmen 415 oy almayı başarmıştı.

İTTİFAK ARAYIŞLARINA GİRDİ

Şubat ayında yapılacak Kurultay’ın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için hazırlıklara başlayacak.  Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun ittifak için HDP ve İYİ Parti’ye yakın olan isimlere Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde yer vereceği belirtiliyor. Öte yandan yeni seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun skandal tweetleri hem tabanda hem de parti içerisinde rahatsızlığa sebep oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:42
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