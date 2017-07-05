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CHP'de şok! Bylock'çu çıktı

Kayseri'de yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan CHP Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısının oğlunun da 'bylock' kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:25
CHP'de şok! Bylock'çu çıktı

Kayseri'de TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün kriptolu iletişim ağı olan Bylock programını kullanan 104 kişiye yönelik yapılan operasyonda şu ana kadar 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Doğukan Z.'nin CHPMelikgazi ilçe Başkan Yardımcısının oğlu olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
 
Sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan ve halen yargılanan Boydak Holding'in eski CEO'su Memduh Boydak'ın da Baylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:25
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