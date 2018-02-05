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Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde bir din düşmanı: Sera Kadıgil

CHP'de 36. Olağan Kurultayı skandallarla devam ediyor. Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi yayımlandı. Listede Sera Kadıgil'in olması ise tepkiyle karşılandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:20
Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde bir din düşmanı: Sera Kadıgil

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı krizlerle gündeme geldi. Mükerrer oy tartışmaları, yumruk yumruğa kavgalar ve zehirlenme vakalarının üstüne kurultayda bir skandala daha imza atıldı.

Kurultayın ikinci gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi yayımlandı. Listede bulunan Sera Kadıgil ismi ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce, "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" tweetiyle ezana ve milli değerlerimize yaptığı hakaretlerle gündeme gelen Kadıgil CHP Parti Meclisi üyeleri listesinde yer aldı.

İŞTE SERA KADIGİL'İN BİR BAŞKA SKANDAL TWEETİ

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR:

Vatan millet düşmanlarını baş üstü yapan CHP'ye ve Kadıgil'e sosyal medyada tepkiler çığ oldu!

İşte o tepkilerden bazıları;

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 07:20
  1. Sera Kadıgil
  2. CHP

YORUM YAZ

  • kemalkemal1 sa önce
    Teröristtaroğlu yine teröristleri doldumuş desenize partiye ama şaşırmadım ama şaşırdığım nokta hala bu teröristlere oy verenlerin yanında ve yancılık yapan partiler var.
  • Âhirzamanyolcusu2023 Âhirzamanyolcusu2023 1 sa önce
    Eh.. yarın birgün diğer din düşmanları gibi sende GEBERİP gittiğin zaman kabirde tokmağı yersin ağızına burnuna!!! İslam düşmanı mason siyonist cehalet partisinden başka ne beklenirki zaten!!!
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Bunlar reformcu bati masonlarin idiolojilerini benimseyen Allah korkusu olmayan rezil mahluklar. Sözde liberal özgürlükcüleri. liberalizmde ki özgürlük anlayisi sadece kafirler icin gecerli. Liberalizm inananlar icin küffar ve zillet. Masonlarin inkilabini ve Reformasyonu yurdumuzda gerceklestiren batililarin uzatilmis kolu.
  • AlperAlper1 sa önce
    CHP kuruluş gayesi zaten dine düşman ve dini yok etmek için kurulmuşdur
  • OrhanOrhan1 sa önce
    C..... partisi, yapacak bisey yok, oy vermicez asla!
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 2 sa önce
    Şu anda zaten chp nin çoğu ateist alevi falan değil.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Chp nin kendisi zaten din dusmani
  • Şehitler ölmez: ayetŞehitler ölmez: ayet2 sa önce
    Cenab-ı Hak bu gibilerin hesabını bir çırpıda bitiriverecek; cehennem onlar için.
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