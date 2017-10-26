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CHP'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

CHP'nin yeni grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:33
CHP'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP TBMM Grubu'nda, grup yönetimi ve Meclis yönetimi için seçim yapıldı.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ DEĞİŞTİ

 CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ  BELLİ OLDU

Yeni grup başkanvekilleri seçimleri devam ederken seçilen iki isim, Engin Altay ve Özgür Özel oldu. 3. grup başkanvekilinin belirlenmesi için 4. tur oylama yapılıyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:33
  1. CHP
  2. Engin Altay
  3. Özgür Özel
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