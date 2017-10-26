CHP'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP TBMM Grubu'nda, grup yönetimi ve Meclis yönetimi için seçim yapıldı.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ DEĞİŞTİ

CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ BELLİ OLDU

Yeni grup başkanvekilleri seçimleri devam ederken seçilen iki isim, Engin Altay ve Özgür Özel oldu. 3. grup başkanvekilinin belirlenmesi için 4. tur oylama yapılıyor.