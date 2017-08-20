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CHP'de protokol krizi! Vekiller salonu terk etti

86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreninde kendilerine ikinci sırada yer ayrıldığını gören CHP milletvekilleri salonu terk etti.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:31
CHP'de protokol krizi! Vekiller salonu terk etti

86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında protokol krizi yaşandı. CHP İzmir milletvekilleri, Tacettin Bayır, Ali Yiğit, Murat Bakan, Musa Çam, Özcan Purçu, Zekeriya Temizel ile Gaziantep Milletvekili Akif Ekici kendilerine protokolde bazı iş adamlarının arkasında yer ayrıldığını öne sürerek açılışı terk ettiler. Vekillerin salonu terk etmesi üzerine, 2'nci sırada ayrılan yerlere başka konuklar yerleştirilirken salondaki konuklar ev sahipliğini Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı organizasyonda CHP'li vekillerin böyle bir tepki göstermesine anlam veremedi. AK Partili vekiller Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Necip Kalkan ise protokolde kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Protestocu vekilleri salona geri getirmek için girişimde bulunan Necip Kalkan'ın çabaları ise sonuç vermedi.

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR

Salonu terk eden CHP milletvekilleri ise "Önce yasama gelir. Ama burada önce para gelmiş. Bizim derdimiz önde oturmak değil. Orada protokolün en önünde parayı veren düdüğü çalar anlayışıyla bir planlama yapılmış" dedikleri öne sürüldü.

Krizle ilgili konuşan İl Başkanı Asuman Ali Güven de, İZFAŞ'ın daha titiz olması gerektiğini belirterek, "Böylesine önemli bir fuarda bu listenin doğru hazırlanmaması son derece yanlış. Milletvekilleri halkın temsilcisidir, hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Büyük bir protokol hatası yapılmıştır" dedi.

"SORUMLU GÜL ŞENER"

Yaşananlardan İZFAŞ'ı sorumlu tutan CHP'li vekil Tacettin Bayır da, "Bizim oradan çıkma nedenimiz önde iş adamlarının oturması değil. Ön sırada AKP'li milletvekilleri de vardı. Seçilmişleri neden arkaya atıyorsun. Aynı hata her yıl yapılıyor. Biz zaten ev sahibiyiz. Ben binlerce kişinin oyuyla seçildim. CHP düşmanlığı mı diyeyim ne diyeyim dilim varmıyor ama İZFAŞ Genel Müdürü Zeliha Gül Şener'in başının altından çıktığını düşünüyorum" diyerek tepkisini anlattı.

Yeni Asır

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 13:31
  1. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı
  • MM1 sa önce
    Chp demek vatan haini demek.
  • BetoBeto1 sa önce
    Herzaman heryerde reziller..millete hizmet sifir teröristler icin "adalet" yürüyüsü,sehitlere saygisizlik,hdp/pkk ile ittifak birde FETÖ baglantiniz..söyle söyle dilin varir..evet chp düsmanligi,neden mi?Yukarida birazcigini saydim Bayir bey..Ben kisisel olarak CHPyi düsmanim olarak görüyorum aynen FETÖ/PKK/DAES itleri gibi..!!!
  • Davut DoğruDavut Doğru1 sa önce
    Haklı bir tepki...Protokol kurallarına uyulmalı. Ak parti milletvekilleri de bu protestoya destek vermeliydi...
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