Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'de 'ÖSO' çatlağı! 'Mehmetçik şüphelenirse...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 'ÖSO' ile ilgili açıklamalarına karşılık CHP Milletvekili Dursun Çiçek'ten tepki geldi. İsim vermeden eleştiren CHP'li Çiçek bu tür açıklamaların Türk ordusunu etkileyeceğini söyledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 19:31
CHP'de 'ÖSO' çatlağı! 'Mehmetçik şüphelenirse...'

CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Afrin'de ÖSO ile Türk Silahlı Kuvveleri'nin birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaları eleştirerek "Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO'cular var. Ondan şühpelenirse, onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgede Mehmetçiğin ÖSZO ile birlikte hareket etmesine ilişkin tartışmaların erken olduğunu bildiren Dursun Çiçek şunları söyledi: "Tespitimiz şu; emperyalist güçler mutlaka maşa kullanırlar. Biz de geçmişte peşmerge ile Kuzey Irak'ta onlarca operasyon yaptık. Yurt içinde korucularımızla aynı operasyonları yapıyoruz. Kıbrıs'ta mücahitlerle oluyoruz. Kıbrıs'ta mücahitlerle aynı desteği aldık. Yani bölgeyi tanıyan, hangi yolun nereye gittiğini bilen bizim de Güneydoğu'da tabur komutanlığımız var, önde korucuların gitmesi Mehmetçik için bir güvencedir. Halkın tutumunu bilen hangisinin terörist hangisinin bölgedeki sakin vatandaş olduğunu bilen bölge halkından faydalanmak bu tür harekatta normaldir. Dolayısıyla ÖSO ile ilgili tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum. Eğer harekat bittiğinde ÖSO'nun bizim değerlerimize aykırı, IŞİD gibi hataları olursa o zaman hesabını birlikte sorarız. Çünkü güçlü olan TSK'dır. Bölgedeki hakim güç odur. Dolayısıyla bu tür tartışmaların erken olduğunu düşünüyorum. Bir etkisi daha var. Mehmetçik harekat yapıyor yanında korucular gibi ÖSO'cular var. Ondan şühpelenirse onun gece uyuduğunda kendini kesebileceğini düşünebilirse bu güvensizlik ortamında harekat olumsuz bir yönde etkilenir. Bu söylemlere empati yaparak çok dikkat etmek lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum. Bütün yetkilileri bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. "

KILIÇDAROĞLU VE ÖZTÜRK YILMAZ SKANDAL SÖZLER SARFETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ÖSO, TSK ile yan yana gelemez" ifadeleri kullanırken Öztürk Yılmaz ise ÖSO'yu El Kaide ile ilişkilendirmiş ve bir skandala imza atmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 19:31
  1. Zeytin dalı Harekatı
  2. CHP Milletvekili Dursun Çiçek
  3. Afrin
  4. ÖSO

YORUM YAZ

  • turkturk58 dk önce
    BENCE SOZLERIYLE OSO YOL GOSTERIYOR MEHMEDIMI GECE KESIN DIYOR BU HAIN.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Yanlis parti secmissin
  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN1 sa önce
    Yanında sözde gışilerinde ülkemi temsil etmiş korkak pısırık öztürk varya onun kafasına bunu sok dursun bey.
  • İkraİkra1 sa önce
    Yillardir oso yu egiten mehmetciktir..oso ya dil uzatan dolayli yoldan mehmetcige uzatir..siz pyd,ypg,sdg yi abd egittiginde ve kullandiginda hic ses cikarmayanlardanmisiniz??biz kiminle yuruyecegimizi biliriz.golfe etmeyin yeter
  • E. Ozdemir E. Ozdemir 1 sa önce
    Onu baskanin olacak ke- MAL a söyle yüzüne.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erbakan'dan ülkeyi vergisiz zenginleştirme formülü
  1. Erbakan'dan ülkeyi vergisiz..
  2. İşte insanın başına gelen belânın..
  3. Fatih Terim onay verdi! İşte..
  4. Rusya’dan Afrin yorumu… Açıklamalar..
  5. Real Madrid'de flaş gelişme!..
  6. Konyaspor'da sakatlık şoku!
  7. Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10..
  8. Lucescu, M.City'in transferini resmen..
  9. Fuhuş çetesine baskın!
  10. ‘Gittiğimde öğrendim! Pensilvanya’da..
  11. Fenerbahçe'den flaş transfer!
  12. Mısır'da Şefik'in partisinden..
  13. Lionel Messi için 1.4 milyar Euro'luk..
  14. DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı!
  15. Flaş iddia! 'Amerika ve Fransa..
  16. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
  17. DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı
  18. Etipya'nın Rabia'sına Türkiye'den destek
  19. Yağ kralı ünlü iş adamı için flaş karar
  20. Avrupa Türkiye'ye uyacak! Yaz saati..
Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
Feyzioğlu'nu korku sardı! Tüm gücünü yitirecek...
Feyzioğlu'nu korku sardı! Tüm gücünü yitirecek...
Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var