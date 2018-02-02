CHP'de ortalık karıştı! Aday sayısı 1000'i geçti!

CHP’deki genel başkanlık yarışında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanısıra, daha önce de aday olmuş, ancak seçilemiş Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce’nin dışında, İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV'ın eski başkanlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkanlık koltuğuna talip olan diğer isimler.

DELEGELERİN YÜZDE 10’UNUN İMZASI GEREKİYOR



CHP'de tüzük gereği Genel Başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 10'unun imzasını almak yetiyor. Bu da yaklaşık 1200 delegenin en az 120'sinin imzasını almayı gerektiriyor.

EN BÜYÜK YARIŞ PARTİ MECLİSİ İÇİN



İki gün sürecek olan CHP kurultayında ilk gün Genel Başkanlık, ikinci gün ise partinin en üst kurulu olan Parti Meclisi için seçim yapılacak. Parti Meclisinde, 8'i Bilim Kurulu üyesi olmak üzere, toplam 60 üye yer alıyor.

REKOR BAŞVURU VAR



Ancak CHP'nin yarınki kurultayı için daha şimdiden bu 60 kişilik sandalye için binden fazla aday bulunuyor. Vekilllerin de büyük çoğunluğunun parti meclisi adayı olduğu kurultayda seçimler, eğer delegeler son anda farklı bir karar vermezse, çarşaf liste ile yapılacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

CHP'nin bu hafta sonu yapılacak kurultayında, Genel Merkez tarafından herhangi bir tüzük değişikliği öngörülmüyor. Ancak başını Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner gibi vekillerin çektiği bir grup, CHP tüzüğünden seçimlerde “blok liste” uygulamasını tümden kaldıracak bir tüzük değişikliği için imza topluyorlar.