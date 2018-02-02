Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'de ortalık karıştı! Aday sayısı 1000'i geçti!

CHP'nin yarın Ankara'da başlayacak 36'ncı Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için 4, 60 kişilik Parti Meclisi için ise 1000'den fazla aday çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:24
CHP'de ortalık karıştı! Aday sayısı 1000'i geçti!

CHP’deki genel başkanlık yarışında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanısıra, daha önce de aday olmuş, ancak seçilemiş Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce’nin dışında, İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV'ın eski başkanlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkanlık koltuğuna talip olan diğer isimler.

DELEGELERİN YÜZDE 10’UNUN İMZASI GEREKİYOR

CHP'de tüzük gereği Genel Başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 10'unun imzasını almak yetiyor. Bu da yaklaşık 1200 delegenin en az 120'sinin imzasını almayı gerektiriyor.

EN BÜYÜK YARIŞ PARTİ MECLİSİ İÇİN

İki gün sürecek olan CHP kurultayında ilk gün Genel Başkanlık, ikinci gün ise partinin en üst kurulu olan Parti Meclisi için seçim yapılacak. Parti Meclisinde, 8'i Bilim Kurulu üyesi olmak üzere, toplam 60 üye yer alıyor.

REKOR BAŞVURU VAR

Ancak CHP'nin yarınki kurultayı için daha şimdiden bu 60 kişilik sandalye için binden fazla aday bulunuyor. Vekilllerin de büyük çoğunluğunun parti meclisi adayı olduğu kurultayda seçimler, eğer delegeler son anda farklı bir karar vermezse, çarşaf liste ile yapılacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

CHP'nin bu hafta sonu yapılacak kurultayında, Genel Merkez tarafından herhangi bir tüzük değişikliği öngörülmüyor. Ancak başını Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner gibi vekillerin çektiği bir grup, CHP tüzüğünden seçimlerde “blok liste” uygulamasını tümden kaldıracak bir tüzük değişikliği için imza topluyorlar.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:24
  1. 36'ncı Olağan kurultayı
  2. CHP
  • kul ahmetkul ahmet19 dk önce
    aday olmayan 200 içinden seçsinler :)))
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    CHP nin, ÇöküşüYakın.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz59 dk önce
    Kurtaya saglam sandalye lazim kirilmasin diye cunku sandalyeler emanet zararin hatti hesabi yok mustafa yilmaz hesap eder cunku muasebeci
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
  1. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
  2. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
  3. Babadan oğula katliam
  4. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
  5. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
  6. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
  7. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
  8. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
  9. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
  10. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
  11. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
  12. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
  13. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
  14. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
  15. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
  16. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
  17. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
  18. AB ülkelerini korkutan rapor! 'Terör..
  19. TTB soruşturmasında flaş gelişme
  20. Tedbir kararına muhalefet eden şarkıcı..
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!