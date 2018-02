CHP'de kriz patlak verdi: Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı...

CHP’de bir kriz daha patlak verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger yaptığı açıklamada, CHP'de değişimin olması gerektiği görüşüne kendisinin de katıldığını vurgulayarak, "Değişim isteği bende de var. Bizim kamuoyu araştırmalarımız var. Her hafta yapıyoruz. 8 aydır, her hafta yapıyoruz. Yüzde 70'e yakın destek buluyor Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.