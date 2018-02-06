CHP'de kriz patlak verdi: Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partide değişim istediğini ifade ederek, yapılan anketlerde Kılıçtaroğlu'na desteğin yüzde 70 olduğunu ve yüzde 30 gibi büyük bir kitlenin parti liderini istemediğin açıkladı.06 Şubat 2018 Salı 18:13
CHP’de bir kriz daha patlak verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger yaptığı açıklamada, CHP'de değişimin olması gerektiği görüşüne kendisinin de katıldığını vurgulayarak, "Değişim isteği bende de var. Bizim kamuoyu araştırmalarımız var. Her hafta yapıyoruz. 8 aydır, her hafta yapıyoruz. Yüzde 70'e yakın destek buluyor Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.
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