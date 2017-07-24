CHP’de kongre süreci öncesinde Milletvekili Bayır ve İl Başkanı İnci’den partililerine uyarılar

Aydın İl Başkanı Bayram İnci ile birlikte CHP Söke ilçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Bayır’ı kalabalık bir partili grubu karşıladı. Karşılayanlar arasında Söke Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş da yer aldı. CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz yaptığı açılış konuşmasında, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve İl Başkanı Bayram İnci’yi aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İnci: "Parti içinde değil, Türkiye’de iktidar hedefimiz olmalı"

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci yaptığı konuşmada ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini, bu süreç içerisinde CHP’nin olağan kongre süreci yaşayacağını belirtti. Kongre sürecinde parti içi birlik ve beraberlik çağrısında bulunan İl Başkanı İnci, “Kongrelerimizi birlik ve beraberlik içinde sağlıklı bir şekilde tamamlayıp, özgürlük, demokrasi ve hukuk mücadelemizi daha güçlü şekilde vermeliyiz. Parti içerisinde değil, Türkiye’de iktidar olmayı kendimiz hedef olarak belirleyeceğiz. Hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz” dedi.

24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümüne değinen İnci, “Sıkıntılı süreçler yaşanırken ve çok sayıda tutuklu gazeteci varken basın bayramı kutlanmaz, kutlanamaz” ifadelerini kullandı.

Başkan İnci konuşmasında ayrıca, 24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bayır: “Adalet en fazla bugünkü iktidara lazım"

Aynı zamanda Aydın il sorumlusu da olan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise konuşmasına referandum sürecinde yaşananları aktararak başladı. Bayır konuşmasında genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği ’adalet yürüyüşü’nün toplumun her kesiminden destek aldığını ve takdir topladığını belirtti. Milletvekili Bayır, “Bu yürüyüş adaletin bu ülkenin temel terazisi olduğunu anlatmak için yapıldı. Adaletin herkese lazım olduğunu, en fazla ama en fazla bugün bu ülkeyi yönetenlere lazım olduğunu anlatmak için yürüdük” diye konuştu.

“Mesele delege olma meselesi değil"

Konuşmasında CHP’nin kongre sürecine de değinen Bayır, partililerinin kongre sürecinde birlik ve beraberliği bozacak tavır, davranışlardan kaçınmalarını istedi. Bunun delege seçimlerinden başlaması gerektiğini söyleyen Milletvekili Bayır, şöyle konuştu:

“Çalışacak, vakit ayırabilecek partililer delege olmalı, onlar seçilmeli. Ayrı ayrı delege listeleri küskünlükler oluşturuyor. Seçilmeyenler kendilerini dışarıda tutuyor. Sonrasında bu küskünlükler ilçe ve il kongrelerindeki seçimlere yansıyabiliyor” dedi. Bugünkü meselenin delege olma meselesi olmadığını belirten Milletvekili Bayır, “Mesele faşizmle mücadele, mesele bu ülkeyi yönetenlerin nasıl alaşağı edilmesi gerektiğinin çözümünü üretme meselesi. Mesele ’adalet yürüyüşü’ ile tüm ülkede oluşturulan sinerji ile partimizi iktidar yapma meselesidir.”