CHP’de kılıçlar çekildi

Terör örgütlerinin siyasal arenası haline gelen CHP’yi tekrar ulusalcı kimliğine döndürmek için aday olacağını belirten İstanbul Borusu eski Başkanı Ümit Kocasakal’ın söylemleri büyük destek aldı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de genel başkanlık için adaylığını açıklaması, sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan “CHP Halk Meclisi” sayfasının Twitter hesabını askıya alması partideki görüş ayrılıklarını iyice ayyuka çıkardı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, kendi içinde birliğini sağlayamamış bir partinin Türkiye’ye hiçbir şey veremeyeceğini söyleyerek CHP’nin bölünme sürecine girdiğini kaydettiler.



CHP FOKURDAYAN BİR KAZAN



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP’nin kaynayan bir kazan haline geldiğini belirterek, “Kaynaması da gayet normaldir. Cumhuriyetin kurucusu olduğu iddialarıyla çelişkili bir şekilde, hem cumhuriyete, hem cumhura, hem de Türkiye’nin yerli ve milli duruşuna aykırı politikalar uyguluyorlar. CHP yönetimi başta Kılıçdaroğlu ve idaresi Türkiye’ye operasyon çeken ne kadar güç varsa aynı gün CHP, aynı söylemleri dillendiriyor” dedi. CHP’nin terör örgütleriyle aynı safta durduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti: “Hükümetle ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yan yana durmamak için Türkiye düşmanlarıyla aynı safta hareket ediyorlar. Kaç gündür İl Başkanlığı tartışılıyor. Milletin değerleriyle, devletimizin gelenekleriyle uygun olmayan davranışlar sergileyenleri özellikle yönetici yapıyorlar. Milletle dalga geçiyorlar. CHP şu an kaynayan bir kazan gibi fokurduyor. Ciddi ayrılıklar var. Kimisi, ulusalcı gerekçelerle, kimisi başka gerekçelerle CHP’nin ortaya koyduğu profile itiraz ediyor. Etmeye devam ettikçe de ayrışma devam edecek. Ve bu yönetimi dışına atacak diye düşünüyorum. ‘Kendisi himmete muhtaç dede, gayri başkasına himmet ede’ diye bir sözümüz var. Kendisine faydası olmayanın millete faydası olmaz.”



YA KILIÇDAROĞLU YA DA...



Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’de mutlaka bölünme olacaktır. Ya Kemalistler partiden ayrılır, ya da Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği teröre yakın duran yapı ayrılır. Her iki durumda da oy oranları baya düşer. Fikir ayrılıkları iyice ayyuka çıktı. Bunların nasıl bir vatan anlayışı var. Teröre yönelik demeçleri, terör cenazelerine katılmaları, terör ziyaretleri, milletin dini değerlerine saldırmaya devam etmeleri kamu vicdanında CHP’yi aklatmamıştı. Bir de kendi içindeki tartışmaları CHP’nin kaynayan kazanını daha da ateşlemiş oldu. Zaten bu haliyle gidemez. CHP kamu vicdanında sürekli olarak eriyor. İnsanlar CHP’yi daha iyi tanımaya başladı.”



TARİH SAHNESİNDEN SİLİNECEK



YENİN-DER (Yeni Nizam Yeni İnsan) Derneği Genel Başkanı Burak Çileli ise, şunları ifade etti: “CHP, kurulduğu günden bu yana kendini hep karşı duruş ile ifade etmiştir. Karşısında durduğu ise yerli, millî ve manevî değerlerdir. Lâfta halkçı, özde ise halk düşmanı olan bu parti, seçimle iktidar olamayacağını bildiği için, askerî vesayet dönemlerinde darbe kışkırtıcılığı yaparak millî iradeye her fırsatta düşmanlığını göstermiş, askerî vesayetin kalmadığı günümüzde, başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinden medet umar hâle gelmiştir. CHP mutlaka bölünecektir. Hâlâ 1930’lu yılların zihniyetini yaşatan CHP bugün, zamanın mânâsına, ruhuna aykırı hareket etmenin bedelini ödemektedir. Zamanın mânâsına aykırı hareket etmeye devam ettikçe de marjinalleşip, tarih sahnesinden silinecektir.”

HARUN SEKMEN / İSTANBUL