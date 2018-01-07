CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Tunceli'de olay konuşmalar

Tunceli'de geçtiğimiz gün yapılan CHP İl Olağan Kongresi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin olmaması delegelerin ve partililerin tepkisine neden oldu. İl Başkan adayı Şükrü Kılıç yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun çelenginin olmaması ve mesajının okunmamasının mevcut yönetimin Genel Başkan karşıtlığından kaynaklandığını söyledi.

"MEVCUT YÖNETİM GENEL BAŞKAN KARŞITI"

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın bugün yapılan Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Tunceli'de esnaf olan Şükrü Kılıç'ın listeleri yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenginin olmaması tepkilere yol açtı. Kongrede bir konuşma yapan İl Başkan adayı Şükrü Kılıç, çelengin getirilmemesi ve 7 ilçe kongresi ile il kongresinde Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmamasının, mevcut yönetiminin Genel Başkan karşıtlığından kaynaklandığını belirterek:

"MEVCUT YÖNETİM GENEL BAŞKAN'A DESTEK OLMADI"

"Bugün AK Parti'nin korkulu rüyası olan Genel Başkanımızın bu salonda bir çelengi yok. Önümüzdeki 2019 seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Biz CHP örgütleri Türkiye'yi bu karanlık tablodan çıkaracağız ve 2019 seçimlerini kazanacağız. Tunceli il örgütü, Genel Başkan'a karşı bir tavIr sergilemektedir. Bütün salonu iyice kontrol edin. Genel Başkan'ımızın çelengi var mı? Ben bulamadım, siz bulduysanız söyleyin. Neden Genel Başkan'ımızın burada çelengi yok? Bu yönetim neden bunu düşünmüyor? Salonda herkesin çelengi var, Genel Başkan'ımızın yok. Bu beni düşündürüyor. Yakın bir zamanda yaptığımız 7 ilçe kongremizde Sayın Genel Başkan'ımızın mesajı bile okunmadı. İl kongresinde de okunmadı. Bütün bunların nedenlerini sorgulamalıyız. Adalet yürüyüşünde Tunceli İl Örgütü gerekli desteği sunmamıştır. İl yönetimi buna izin vermemiştir. Genel Başkan'ımızın bu yönde bir kırgınlığının olduğunu biliyorum. Genel Başkan'ın mesajını okumayan, salona çelengi getirmeyenleri kınıyorum" dedi.

ÇELENK KONUSUNDA KONUŞMADI

Daha sonra konuşan İl Başkanı Ali Rıza Güder ise Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve kongre salonuna çelenginin getirilmemesi konusunda bir açıklama yapmadı.

"BAZILARI KONGREYE MÜDAHALE NİYETİNDE"

Kongrede son olarak kürsüye çıkarak konuşan CHP Tunceli milletvekili Gürsel Erol ise CHP örgütlerinin 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini belirterek, "Örgütümüz topyekün seferber olmalı. 2019 seçimlerinde en başarılı sonucu almak, Belediye Başkanlıklarını kazanmak için çabalamalıyız. Bazı kişiler delege hesabı içinde, bazıları kongreye müdahale etmek niyetinde. Biz buna müsaade etmeyiz."dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla İl Başkanlığı'na seçilirken, mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ise 37 oy aldı.

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