CHP'de Kılıçdaroğlu çatlağı: 2019'dan sonra yok oluruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara İl Başkanlığı için desteklediği Adnan Keskin'e rakip olan Kemal Akkurt, 18 saat içinde adaylıktan çekildi. Bu duruma Eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Bülent Şanver de tepki gösterdi. Şanver'in bu açıklamalarına diğer partililer de destek verdi. CHP Ankara İl Başkanlığı 6 Ocak'ta seçime gidiyor.



Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne yapılacak seçimde 640 CHP'li delege sandık başına giderek CHP Ankara'nın yeni başkanını belirleyecek. Seçim için kalan süre azalırken parti kulislerinde de hareketlilik devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve 4 ilçe teşkilatının desteğini arkasına alarak aday olduğunu açıklayan Akkurt, CHP Genel Merkezi'nden veto yedi. Kılıçdaroğlu'nun, mevcut başkan Adnan Keskin'i desteklemesi nedeniyle Akkurt, aday olduğunu açıkladıktan 14 saat sonra seçimden çekildiğini açıkladı.



PARTİLİLER DESTEK VERDİ



Kemal Akkurt'un, "CHP üyesi olmanın bilinci ve sorumluluğu ile tabanın şahsıma verdiği Ankara İl Başkanlığı adaylığı görevimden çekiliyorum. Geleceği birlikte kuracağız" diyerek adaylıktan çekilmesi CHP'lileri de huzursuz etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük tepki ise bir önceki dönem CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Şanver'den geldi. Şanver yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen, "Madem Ankara İl Başkanı'nı sen belirleyecektin bu kadar delege seçimleri, bu kadar kongreler neden yapıldı o zaman… Parti içindeki adaletsizliğe, hukuksuzluğa sustukça, karşı çıkmadıkça 2019'dan sonra hepimiz yok oluruz" dedi. Şanver'in bu açıklamalarını diğer partililer de destek verdi.



FAVORİ KESKİN...



CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in yanı sıra Ayhan Yalçınkaya ve Umut Eraslan yeni başkan olmak için yarışacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da destek verdiği Adnan Keskin seçimin favorisi gözükse de Akkurt'a yapılan baskılara kızan bazı CHP'lilerin Ayhan Yalçınkaya'ya destek vereceği ifade ediliyor.(Sabah)