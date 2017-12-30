CHP'de kavga çıktı… Kılıçdaroğlu: Derhal istifa etsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da partsinin il kongresinde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

'ASGARİ ÜCRETİ NET 2000 TL YAPACAĞIZ'

Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin TL vereceğiz.

DELEGE HESABI YAPANLAR

Parti içinde ayyuka çıkan kavgalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti “Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek."