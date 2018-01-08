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CHP'de İstanbul belirsizliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  13 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda  görüşlerini almak üzere ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:12
CHP'de İstanbul belirsizliği

3 Mayıs 2017'de başlayan takvim  çerçevesinde CHP'nin il kongreleri sürüyor.

İl kongresini 13 Ocak'ta düzenleyecek CHP İstanbul il örgütünde ise  yeni başkanın, yani genel merkezin işaret edeceği adayın kim olacağı henüz  netleşmedi.

Kongre öncesi İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla Ankara'da bir araya  gelen Kılıçdaroğlu, ilçe başkanlarına örgütün il başkanı konusundaki görüşlerini  alacak.

Bugün gerçekleştirilen toplantında Kılıçdaroğlu'nun bazı isimlere aday  olmamaları konusunda telkinde bulunacağı kulislerde konuşuluyor. Toplantıda  ayrıca İstanbul düğümünün büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.

Mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın aday olup olmayacağı ise henüz  netlik kazanmazken, Kılıçdaroğlu’nun genç, donanımlı, tabandan gelen ve parti  içindeki hiçbir gruba ve belediye başkanına yakın olmayan bir isim aradığı ifade  ediliyor.

Öte yandan Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski İstanbul  milletvekilleri Süleyman Çelebi, Berhan Şimşek, Ali Kemal Kumkumoğlu ve eski  Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre'nin  aday adayları arasında ismi  geçerken, genel merkezin adı dillendirilen eski İstanbul milletvekili Çetin  Soysal'a çok yakın olmadığı dile getiriliyor.

CHP İstanbul İl Kongresi 13 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde  yapılacak.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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