CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem İnce...

Delegelerin tek tek divana çağrılıp imzalarının sorulmasının ardından kriz çözüldü. Divan Kurulu'nun açıklamasıyla İnce'nin adaylığı resmileşti. CHP'li milletvekillerinin aktarımına göre Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığı önündeki sorunun çözülmesi için devreye girdi. Kılıçdaroğlu mükerrer imzalar nedeniyle İnce'nin imza sayısının yetersiz kalması halinde kendi destekçilerinin İnce için imza vermesini istedi. İnce ise "Benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Ben lütuf istemiyorum. Örgütümün temsilcilerinin imzasını istiyorum" dedi.